Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği Başkanı Müjdat Öztürk ve Başkan Vekili Samet Reis, gazetemize ziyaret gerçekleştirdi.

Sivil toplum ve medya ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, basının ve düşünce kuruluşlarının toplum üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Dernek heyetini, YENİÇAĞ gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik makamında ağırladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen kabulde Dernek Başkanı Müjdat Öztürk, YENİÇAĞ’ın Türk basınındaki duruşuna dikkat çekerek, gazetemizin milli bilinci ayakta tutma ve kamuoyunu bilgilendirmedeki üstlendiği kritik rolü ve ilkeli yayıncılık anlayışını takdirle takip ettiklerini ifade etti.

YENİÇAĞ gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’nin düşünce hayatına ve sosyal dinamiklerine katkısının büyük olduğunu belirtti.