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Pakistan’da, 2 Ağustos’ta 16 kişinin can verdiği terör saldırısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kınandı. BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, "BMGK üyeleri, 2 Ağustos'ta Hayber Pahtunhva eyaletindeki polis karakolu önünde düzenlenen hain ve korkak terörist intihar saldırısını esefle kınamaktadır." denildi.

Saldırının "kınanması gereken terör eylemi" olarak değerlendirildiği açıklamada, hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına, Pakistan hükümetine ve halkına "en derin taziyeler" sunuldu.

“BİR TERÖR EYLEMİ HİÇBİR ŞEKİLDE HAKLI GÖSTERİLEMEZ”

Yapılan açıklamada, "BMGK üyeleri, her türlü biçim ve tezahüründeki terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini oluşturduğunu bir kez daha teyit ediyor." sözleri sarf edildi.



Saldırının faillerinin, finansörlerinin ve sponsorlarının bir an önce adalet karşısına çıkması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "BMGK üyeleri, herhangi bir terör eyleminin, gerekçesi ne olursa olsun, nerede, ne zaman ve kim tarafından işlenirse işlensin, suç teşkil ettiğini ve hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini bir kez daha vurguluyor." açıklaması yapıldı.

