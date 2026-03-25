Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Orta Doğu'da devam eden ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

‘SAVAŞ KONTROLDEN ÇIKMIŞ DURUMDA’

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasından "sadece saatler sonra", bunun bölgeye yayılma riski taşıdığını belirten Guterres bu savaşın artık kontrolden çıkmış durumda olduğunu, çatışma, liderlerin bile hayal edilebilir sınırları içinde gördüğü eşikleri aşmış bulunduğunu belirtti.

Guterres, dünyanın daha geniş çaplı bir savaşın ve giderek yükselten insani ıstırap dalgasının ve daha derin bir küresel ekonomik şokun eşiğinde olduğunu ifade etti.

Bununla beraber, diyalog ve barışa yönelik bir dizi girişimin hâlihazırda sürmekte olduğunu vurgulayan Guterres, bunun "mutlaka başarıya ulaşması" gerektiğini vurguladı.

‘SAVAŞI SONA ERDİRMENİN TAM ZAMANI’

ABD ve İsrail’e mesajı olduğunu belirten Guterres, "ABD ve İsrail'e mesajım şudur: Savaşı sona erdirmenin tam zamanıdır, zira insani ıstırap derinleşmekte, sivil kayıplar artmakta ve savaşın küresel ekonomik etkisi giderek daha yıkıcı bir hal almaktadır. İran'a mesajım ise komşularına yönelik saldırılarına son vermesidir. Güvenlik Konseyi bu saldırıları kınamış ve derhal sona erdirilmelerini talep etmiştir” sözlerini sarf etti.

‘SAVAŞ SİVİLLERE ZARAR VERİYOR’

Guterres, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiğini, bu savaşın bölge genelinde ve çok daha ötesinde sivillere ciddi zarar verdiğini söyledi.

‘SAVAŞ ÇÖZÜM DEĞİLDİR’

Guterres, savaşın derhal sona erdirilmesi çağrısını yinelerken, savaşın çözüm olmadığını, bu felaketten bir çıkış yolu olması gerektiğini, bu yolun ise diplomasi olduğunu söyledi