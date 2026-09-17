Bir zamanlar dünyanın dört bir yanında bayrak dalgalandıran Birleşik Krallık bugün kendi bayrağının altında ne kadar daha birlikte kalabileceğini tartışıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’nın bağımsızlık yanlısı liderleri ortak hareket ederek Londra’dan yeni referandumların önünü açmasını istiyor. Bu, yarın sabah Birleşik Krallık’ın haritadan silineceği anlamına gelmiyor. Fakat imparatorlukların da önce haritaları değil, zihinsel bütünlükleri çatlamaya başlar.

Tam da burada tarihin garip bir ironisi karşımıza çıkıyor.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı coğrafyasını parçalamaya çalışan İngiliz siyasetinin karşısında Enver Paşa’nın “Şu İngilizler canımı çok sıkıyor” dediği aktarılır. Cümle, bugünden bakıldığında neredeyse sıradan bir yakınma gibi görünür. Oysa arkasında çok daha büyük bir tarihsel mücadele vardır: İngiliz emperyalizminin yalnızca toprakla değil, milletlerin iradesiyle de savaşması.

Kuşçubaşı Eşref’e ise Lawrence’a esir düştüğü sırada şu sözlerin atfedildiğini biliyoruz: “Lawrence, kazandığını sanıyorsun. Fakat henüz hiçbir şey bitmedi. Hükümetinin başına öyle musibetler salacağım ki, iki asır uğraşsanız bitiremeyeceksiniz.” Bu sözün tarihsel aktarımının tartışmalı tarafları bir yana, taşıdığı fikir önemlidir: Bir milletin mücadelesi, yalnızca o günkü savaş meydanından ibaret değildir.

Bugün Londra’nın karşı karşıya olduğu meseleye de buradan bakabiliriz.

İmparatorluklar yalnızca dışarıdan yenilmez. Zamanla kendi içlerindeki ortak hikâyeyi kaybetmeye başladıklarında da çözülürler. İskoç, Galli ve İrlandalı kimlikleri İngiliz siyasi kimliğiyle artık aynı ölçüde örtüşmüyorsa, mesele yalnızca ekonomi veya siyaset değildir. Ortak benliğin parçalanmasıdır.

Psikanalitik açıdan bakıldığında devletlerin de hafızaları vardır. Bastırılan tarih ortadan kaybolmaz; başka biçimlerde geri döner. İngiliz emperyal geçmişi bugün İskoçya’da, Galler’de ve Kuzey İrlanda’da farklı siyasal taleplerle yeniden karşısına çıkıyor.

Türkiye’nin buradan çıkaracağı ders ise İngiltere’nin zayıflamasına sevinmekten çok daha büyüktür.

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, imparatorlukların parçalanma çağının içinden doğdu. Bu nedenle Cumhuriyetin temelindeki bağımsızlık fikri romantik bir slogan değil, tarihsel bir zorunluluktur. Siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık, milli egemenlik ve ortak yurttaşlık bilinci birbirinden koparılamaz.

Çünkü tarih bize şunu gösteriyor: Başkalarının imparatorluğu çökerken güçlü olmak yetmez. Kendi devletinin neden var olduğunu bilen bir millet olmak gerekir.

Dün Londra’dan dünyaya hükmedenler vardı.

Bugün Londra kendi birlik haritasını korumaya çalışıyor.

Tarih bazen en büyük dersini, güç sahiplerinin başına gelenlerle verir.