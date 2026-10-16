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Kaynak: Haber Merkezi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım BTP Lideri Hüseyin Baş'ı ziyaret etti. Yapılan ziyaret BTP Genel Merkezinde gerçekleşti.

'NAZİK ZİYARETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım gerçekleştiren BTP lideri Hüseyin Baş, "Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyeti genel merkezimizde misafir ettik. Kamu çalışanlarımızın sorunları ve beklentileri, ülkemizin ekonomik gündemi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.