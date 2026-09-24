Kaynak: ANKA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR’ın yaygın zincir marketlerdeki 64 temel gıda maddesini inceleyerek hazırladığı Eylül 2026 raporuna göre, yaz aylarında yavaşlayan gıda enflasyonu eylülde yeniden hız kazandı.

Haziranda yüzde 1,9, temmuzda yüzde 1,6 ve ağustosta yüzde 0,5 olan aylık fiyat artışı, eylülde yüzde 2,7’ye yükseldi. Bu sonuçla birlikte gıda fiyatlarındaki aralıksız yükseliş trendi tam 76 aya ulaşırken, yılın ilk dokuz ayındaki artış yüzde 41,5, son bir yıllık artış ise yüzde 52,3 olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYONA KARŞIN MAAŞLARDA YÜZDE 40,6'LIK BİR ERİME

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu son beş yıllık tabloda ortaya çıktı. Eylül 2021 ile Eylül 2026 arasındaki süreçte gıda fiyatları yüzde 2 bin 243 oranında fırladı. Beş yıl önce 100 liraya doldurulabilen bir gıda sepetinin bugünkü maliyeti 2 bin 343 liraya ulaştı. Buna karşılık, aynı beş yıllık dönemde kamu çalışanlarının maaşlarındaki artış yüzde bin 292 seviyesinde kaldı. Bu veriler ışığında, sabit gelirlilerin alım gücünde gıda enflasyonuna karşı reel olarak yüzde 40,6'lık bir erime yaşandığı ve 2021 yılında bir maaşıyla alabildiği gıda sepetini bugün almak isteyen bir çalışanın, sepetin ancak yüzde 59,4'ünü karşılayabildiği tespit edildi. Rapor, bu tablonun dar gelirliler için açlık ve yoksulluk riskini hızla büyüttüğünü vurguladı.

EN YÜKSEK ARTIŞ BAKLİYATTA OLDU

Eylül ayında sepeti oluşturan hiçbir grupta düşüş yaşanmazken, vatandaşların aynı sepeti doldurmak için bir önceki aya göre yüzde 2,7 daha fazla bütçe ayırması gerekti. Kalem bazında incelendiğinde eylül ayında en yüksek artış yüzde 9,1 ile bakliyat grubunda görüldü. Bunu yüzde 4,9 ile taze sebze, yüzde 4,6 ile meyve ve yüzde 3,4 ile et ve balık fiyatları izledi. Salça, zeytin, bal ve çay gibi işlenmiş gıda grubunda fiyatlar yüzde 3,1 oranında artarken, margarin ve sıvı yağda yüzde 2,6, süt, süt ürünleri ve yumurtada yüzde 1,1, ekmek, un, pirinç ve bulgur grubunda ise yüzde 0,3'lük yükseliş kaydedildi.

Ocak-Eylül dönemini kapsayan ilk dokuz aylık süreçte toplam artış yüzde 40,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde sebze fiyatları yüzde 100,1, meyve fiyatları ise yüzde 54,1 oranında yükselirken, et ve balık ile unlu mamuller grubundaki artışlar yüzde 35 bandında seyretti. Eylül sonu itibarıyla oluşan yüzde 52,3'lük son bir yıllık fiyat artış oranlarında da tarım ürünleri başı çekti. Son bir yılda sebze fiyatları yüzde 137,6, meyve fiyatları yüzde 56,4 ve bakliyat fiyatları yüzde 55,2 oranında arttı. Aynı dönemde et ve balık yüzde 49,2, ekmek ve unlu mamuller yüzde 45,6, diğer gıda ürünleri yüzde 29,4, süt ürünleri ve yumurta yüzde 28,4, yağ çeşitleri ise yüzde 25,9 oranında pahalandı. Son 12 aylık dönemin ortalama gıda fiyatları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,5 yükselirken, en dramatik ortalama fiyat artışları yine sebze, meyve ve et-balık gruplarında gözlemlendi.