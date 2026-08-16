Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Biri ağaçtan biri uçurumdan düştü: Artvin’de iki ayrı kurtarma operasyon

Biri ağaçtan biri uçurumdan düştü: Artvin’de iki ayrı kurtarma operasyon

Artvin’in Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde ağaçtan düşen bir çiftçi ile uçuruma yuvarlanan bir çoban, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: DHA
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Biri ağaçtan biri uçurumdan düştü: Artvin’de iki ayrı kurtarma operasyon - Resim: 1

Artvin’in Ardanuç ilçesinde ağaç budadığı sırada düşerek mahsur kalan çiftçi ile Yusufeli ilçesinde hayvanları otlatırken uçuruma düşen çoban, ekiplerce kurtarıldı. Yaralı çiftçi ile çoban, hastaneye kaldırıldı.

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Biri ağaçtan biri uçurumdan düştü: Artvin’de iki ayrı kurtarma operasyon - Resim: 2

Ardanuç ilçesine bağlı Gümüşhane köyünde Sabit Ballı (61), ağaç budadığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan Ballı, ekiplerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi ile bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Biri ağaçtan biri uçurumdan düştü: Artvin’de iki ayrı kurtarma operasyon - Resim: 3

Bölgeye ulaşan ekipler, Ballı’nın bulunduğu noktaya inerek kurtarma çalışması başlattı. Yaralı çiftçi, AFAD ekipleri tarafından halat ve makara sistemi kullanılarak yaklaşık 80 metre yukarı çıkarıldı. Kurtarılan çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Biri ağaçtan biri uçurumdan düştü: Artvin’de iki ayrı kurtarma operasyon - Resim: 4

Öte yandan Yusufeli ilçesinde büyükbaş hayvanlarını otlatan çoban E.S. (29), dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Araç yolu bulunmayan ve sarp arazi yapısına sahip bölgede mahsur kalan çoban, telefonun çektiği noktaya ulaşarak yardım istedi.

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Biri ağaçtan biri uçurumdan düştü: Artvin’de iki ayrı kurtarma operasyon - Resim: 5

İhbarla bölgeye Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç yolu bulunmayan bölgeye yaya olarak ulaşan ekipler, çobanı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Çoban, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Biri ağaçtan biri uçurumdan düştü: Artvin’de iki ayrı kurtarma operasyon - Resim: 6
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Biri ağaçtan biri uçurumdan düştü: Artvin’de iki ayrı kurtarma operasyon - Resim: 7
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Biri ağaçtan biri uçurumdan düştü: Artvin’de iki ayrı kurtarma operasyon - Resim: 8
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