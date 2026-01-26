Kahreden olay Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak'ta yaşandı. Malay ailesinden haber alamayan akrabaları, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Olay yerine gelen ekipler, balkondan daireye girdiğinde yoğun gaz kokusu olduğunu fark etmişti. Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43), çocukları Zehra Malay (7) ve Gülbahar Malay'ın (37) yerde hareketsiz yattığını görülmüştü. Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Abdülaziz Malay, Fatma Jabara ve Zehra Malay'ın hayatını kaybettiğini belirlenirken, engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

LÜKS LAMBASINDAN SIZAN GAZ

Olayın, lüks lambasından sızan gazın neden olduğu değerlendirilirken, Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ailenin oğlu ve komşusu yaşanan o anları anlattı.

Komşuları Hasan Sipahi, çocuklarının gelip kapıyı çaldığını ifade ederek açan olmadığını, hemen emniyet güçlerine haber verildiğini anlattı. İçeriye girdiklerinde elektrik olmadığını ve gaz kokusu geldiğini belirten Sipahi, Abdülaziz Malay, eşi Fatma Jabara, çocukları Zehra Malay ve Gülbahar Malay'ın yerde baygın bulduklarını anlattı.

Hasan Sipahi, "30 yıllık aynı apartmanda komşumdu. Bir zararı yoktu mahalleye yardımı vardı. Müezzinlik yapıyordu" dedi.

'ELEKTRİK OLMAYINCA MECBUREN...'

Oğul Nimetullah Malay, ailesinden yaklaşık 20 saat haber alamdıklarını ifade ederek "Mescite gitmeyince cemaat haber veriyor. Dün gece saat 11. 12 arası itfaiye ile polisi aradığımda biz beraber girdik içeriye" dedi. İçeriye girdiklerinde babası, annesi yedi yaşındaki kız kardeşini ölü bulduklarını söyledi. "Diğer kız kardeşim de o sersem gibiydi. Şuan da yoğum bakımda." diyen Nimetullah Malay adli toptan rapor gelmediğini ifade ederek, itfaiyeden aldığı bilgiye göre doğalgaz sızıntısının küçük tüpten kaynaklanabileceğini belirtti.

TÜPÜ MUM NİYETİNE YAKMIŞLAR!

Uzun bir süre elektrik olamayınca tüpü mum niyetine yaktıklarını anlatan Nimetullah Malay "Aydınlatma tüpü bu. Ocakta yemek yok. Doğalgaz açık değildi. Aydınlatma tüpü itfaiye içeri girdiğinde yanmaya devam ediyordu. Uzun süre elektrik olmayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar" ifadelerini kullandı.