TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye’deki bireysel silahlanma artışına dair çarpıcı verileri paylaştı. Silahlanmanın yapısal bir sorun haline geldiğini vurgulayan Genç, denetimlerin artırılması ve internet üzerinden silah satışına karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

Bireysel silahlanmadaki artışın toplum huzurunu bozduğunu dile getiren Genç, emniyet verilerine dayanarak şu tabloyu çizdi:

2025 Yılı: 110 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi ve 119 bin kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

2026 İlk Üç Ay: Yakalanan ruhsatsız silah sayısı 25 bini aşmış durumda.

Bu verilere göre Türkiye’de her gün ortalama 284 ruhsatsız silah yakalanıyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan şiddet olaylarına dikkat çeken Aşkın Genç, 3 binden fazla silahlı şiddet vakasında 2 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Sokaktaki şiddetin boyutuna değinen Genç, şunları söyledi:

"Tartışmaların birkaç saniyede silahlı saldırıya dönüştüğü bir ortam oluştu. Devletin görevi vatandaşın silaha yönelmesini izlemek değil, can güvenliğini sağlamaktır. Ruhsatsız silah ticaretine, internetten satışlara ve denetimsizliğe karşı çok daha etkili adımlar atılmalıdır."