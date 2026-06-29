Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Birecik ilçesi Kalealtı mevkisinde yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Ahmet M., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.