Birden fazla emekli promosyonu alabilirsiniz: İşte promosyon miktarını yükseltmenin yolları

Promosyon anlaşması imzalanmadan önce şartsız verilen net nakit tutar ile yalnızca ek koşullara bağlı olan ödemelerin iyi incelenmesi gerekiyor. Çift aylık (kendi emekliliği ve ölüm aylığı) alan emekliler ise farklı bankaları tercih ederek iki ayrı promosyondan faydalanma imkânına sahip olabiliyor.