Türkiye'de emekli maaşı alan yurttaşlar, bütçelerine ek gelir sağlamak amacıyla bankaların sunduğu güncel promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.
Birden fazla emekli promosyonu alabilirsiniz: İşte promosyon miktarını yükseltmenin yolları
Emekli promosyonları ek avantajlarla 35 bin TL'ye ulaştı. Kendi aylığının yanı sıra ölüm aylığı da alan çift maaşlı emekliler ise farklı bankaları tercih ederek iki ayrı promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Peki emekli promosyonunu yükseltme yolları neler? İşte yurttaşların tüm yasal hakları...Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren müşteriler için uygulanan kampanyalar, ağustos ayı itibarıyla yeniden şekillendi.
Özellikle bankaların "temel ödeme" ve "ek koşullu avantaj" ayrımına dikkat etmek büyük önem taşıyor.
Yurttaşların kendileri için en uygun seçeneği şeffaf bir şekilde değerlendirebilmesi adına bankaların güncel promosyon teklifleri açıklandı.
ANA PROMOSYON İLE EK KOŞUL AYRIMINA DİKKAT
Banka duyurularında ve reklamlarda öne çıkarılan "en yüksek" promosyon tutarları, genellikle doğrudan hesaba yatan koşulsuz parayı ifade etmiyor.
Birçok kurum, SGK protokolüyle belirlenen temel nakit promosyonunun üzerine; otomatik fatura talimatı verme, kredi kartı ile belirli bir miktar harcama yapma, avans hesap kullanımı veya sigorta poliçesi yaptırma gibi şartlar koyarak toplam ödül tutarını yükseltiyor.
Ayrıca faizsiz kredi ve nakit avans gibi finansman seçeneklerinin belirli bir süre sonra geri ödeme yükümlülüğü taşıdığı unutulmamalıdır.
Promosyon anlaşması imzalanmadan önce şartsız verilen net nakit tutar ile yalnızca ek koşullara bağlı olan ödemelerin iyi incelenmesi gerekiyor. Çift aylık (kendi emekliliği ve ölüm aylığı) alan emekliler ise farklı bankaları tercih ederek iki ayrı promosyondan faydalanma imkânına sahip olabiliyor.