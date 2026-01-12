Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına göre doğru kullanım belli oldu. İşte, birçok mu, bir çok mu? TDK’ya göre nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Bunların başında ise “birçok” kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda yanlış kullanılan bu ifade için Türk Dil Kurumu (TDK) açık ve net bir kural ortaya koyuyor.

BİRÇOK NASIL YAZILIR?

TDK’ya göre kelimenin doğru yazımı “birçok” şeklindedir. “Bir çok” biçimindeki ayrı kullanım yazım yanlışıdır.

“Bir” ve “çok” sözcükleri bu anlamda kalıplaşarak belgisiz sıfat oluşturur ve Türkçede bitişik yazılır.