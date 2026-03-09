Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık

Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık

Sebzeleri doğrudan buzdolabına koymak alışılmış bir davranış olsa da uzmanlar özellikle domates konusunda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Çünkü yanlış saklama koşulları, domatesin hem dokusunu hem de karakteristik aromasını kısa sürede kaybetmesine neden olabiliyor.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık - Resim: 1

Çoğu kişi domatesleri tazeliğini koruması için buzdolabına yerleştirse de bu yöntem aslında ürünün kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

1 11
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık - Resim: 2

Uzmanlara göre düşük sıcaklık, domatesin doğal olgunlaşma sürecini kesintiye uğratarak lezzet kaybına yol açıyor.

2 11
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık - Resim: 3

BUZDOLABI OLGUNLAŞMAYI ENGELLİYOR

Domates, sıcak iklimlerde yetişen ve düşük sıcaklıklara karşı oldukça hassas bir sebze olarak biliniyor.

3 11
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık - Resim: 4

Eve getirildiği anda buzdolabına konulduğunda olgunlaşma süreci duruyor ve bu da tadın tam olarak gelişmesini engelliyor.

4 11
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık - Resim: 5

SOĞUK ORTAM DOKUSUNU BOZUYOR

Soğuk ortam, domatesin hücre yapısına da zarar verebiliyor. Bu durum zamanla domatesin iç kısmının fazla sulu, yumuşak ve unumsu bir yapıya dönüşmesine yol açıyor.

5 11
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık - Resim: 6

Profesyonel mutfaklarda istenmeyen bu doku değişimi, yemeklerin genel kalitesini de düşürebiliyor.

6 11
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık - Resim: 7

AROMA SOĞUKTA ZAYIFLIYOR

Düşük sıcaklık yalnızca dokuyu etkilemekle kalmıyor; domatesin kendine özgü kokusunu ve aromasını oluşturan enzimlerin çalışmasını da yavaşlatıyor.

7 11
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık - Resim: 8

Bunun sonucunda domatesler tatsız ve aroması zayıflamış bir hale gelebiliyor.

8 11
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık - Resim: 9

Bu nedenle profesyonel aşçılar, domatesleri buzdolabı yerine oda sıcaklığında ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde saklamayı öneriyor.

9 11
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık - Resim: 10
10 11
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık - Resim: 11

Böylece domatesin hem dokusu hem de lezzeti korunmuş oluyor.

11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro