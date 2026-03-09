Çoğu kişi domatesleri tazeliğini koruması için buzdolabına yerleştirse de bu yöntem aslında ürünün kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.
Birçok kişi bu hatayı yapıyor: İşte domatesin tadını yok eden alışkanlık
Sebzeleri doğrudan buzdolabına koymak alışılmış bir davranış olsa da uzmanlar özellikle domates konusunda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Çünkü yanlış saklama koşulları, domatesin hem dokusunu hem de karakteristik aromasını kısa sürede kaybetmesine neden olabiliyor.Derleyen: Hande Karacan
Uzmanlara göre düşük sıcaklık, domatesin doğal olgunlaşma sürecini kesintiye uğratarak lezzet kaybına yol açıyor.
BUZDOLABI OLGUNLAŞMAYI ENGELLİYOR
Domates, sıcak iklimlerde yetişen ve düşük sıcaklıklara karşı oldukça hassas bir sebze olarak biliniyor.
Eve getirildiği anda buzdolabına konulduğunda olgunlaşma süreci duruyor ve bu da tadın tam olarak gelişmesini engelliyor.
SOĞUK ORTAM DOKUSUNU BOZUYOR
Soğuk ortam, domatesin hücre yapısına da zarar verebiliyor. Bu durum zamanla domatesin iç kısmının fazla sulu, yumuşak ve unumsu bir yapıya dönüşmesine yol açıyor.
Profesyonel mutfaklarda istenmeyen bu doku değişimi, yemeklerin genel kalitesini de düşürebiliyor.
AROMA SOĞUKTA ZAYIFLIYOR
Düşük sıcaklık yalnızca dokuyu etkilemekle kalmıyor; domatesin kendine özgü kokusunu ve aromasını oluşturan enzimlerin çalışmasını da yavaşlatıyor.
Bunun sonucunda domatesler tatsız ve aroması zayıflamış bir hale gelebiliyor.
Bu nedenle profesyonel aşçılar, domatesleri buzdolabı yerine oda sıcaklığında ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde saklamayı öneriyor.
Böylece domatesin hem dokusu hem de lezzeti korunmuş oluyor.