Birçok ilde tarihi seviye: Türkiye'nin yağış haritası değişti

Tüm bölgelerde su yılı yağışları hem normallerin hem de geçen yılın üzerinde gerçekleşti. En yüksek artış yüzde 49 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın, Ege Bölgesi'nde son 42 yılın, Doğu Anadolu Bölgesi'nde son 38 yılın, İç Anadolu Bölgesi'nde son 15 yılın ve Marmara Bölgesi'nde son 13 yılın en yüksek 8 aylık su yılı yağışı ölçüldü.