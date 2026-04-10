Magazin dünyasının uyumlu çiftleri arasında gösterilen Akalay ve Kurtaş, paylaştıkları romantik karelerle ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. 2024 yılından bu yana devam eden birliktelikleri, hayranlarının yoğun ilgisini çekmeye devam ederken, son paylaşımlar “evlilik yakın mı?” sorularını da yeniden gündeme taşıdı.

AŞKIN DOĞAL HALİ SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Birce Akalay’ın “En sevdiklerimle” notuyla paylaştığı fotoğraf serisi, çiftin günlük yaşamdan sade ve huzurlu anlarını ortaya koydu. Takipçiler, paylaşımlara “Gerçek aşk bu” ve “En uyumlu çift” gibi yorumlar yaparak yoğun ilgi gösterdi.

HAKAN KURTAŞ’TAN DUYGUSAL SÖZLER

Hakan Kurtaş’ın daha önce bir ödül töreninde sevgilisi için söylediği sözler de yeniden gündeme geldi. Kurtaş, “Seve seve takip ettiğim bir ünlü aslında benim sevgilim. Onunla gurur duyuyorum, daha güzel başarılara imza atmasını diliyorum.” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

EVLİLİK İDDİALARI GÜÇLENİYOR

2024’ten bu yana devam eden ilişkide ailelerin tanışmış olması ve çiftin sık sık mutlu anlarını paylaşması, evlilik söylentilerini de beraberinde getiriyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, hayranlar ikilinin uyumunu “nikah masası yakın” yorumlarıyla değerlendirmeye devam ediyor.