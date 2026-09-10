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Kaynak: İHA

Çınar Mahallesi'nde mevsimin ilk şire üzümü hasadı yapıldı. Coğrafi tescilli boğazkere üzümü ile tanınan Çüngüş'te, öküzgözü, şire, boğazkere , Çüngüş ağını, vanki, tanebi gibi birçok üzüm çeşitleri yetiştiriliyor.

İlçede yetiştirilen üzümler, yaş meyve olarak tüketiminin yanında, pestil, pekmez, helva , sucuk yapılarak kış mevsiminde tüketiliyor. İlçede üretilen üzümler, Çüngüş, Çermik ve civardaki il ile ilçelerde de satılıyor.



Her yıl ilçede kerge ve üzüm festivali düzenlenerek, Çüngüş üzümlerinin tanıtımı yapılıyor.