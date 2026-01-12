Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına göre doğru kullanım belli oldu. İşte, bir arada mı, birarada mı? TDK’ya göre nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Bunların başında ise “bir arada” ifadesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda yanlış kullanılan bu ifade için Türk Dil Kurumu (TDK) açık ve net bir kural ortaya koyuyor.

BİR ARADA NASIL YAZILIR?

TDK’ya göre kelimenin doğru yazımı “bir arada” şeklindedir. “Birarada” biçimindeki bitişik kullanım yazım yanlışıdır.

“Bir” sözcüğü sayı sıfatı olarak kullanılır, “arada” ise yer-yön bildiren bir isimdir. Bu tür kelime grupları Türkçede ayrı yazılır.