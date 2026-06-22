NOW TV’nin sezon finali yapan dizisi ‘Halef Köklerin Çağrısı’nda canlandırdığı ‘Yıldız’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Biran Damla Yılmaz, sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Biran Damla Yılmaz, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Mayıs ayında X’te (Twitter) kadın oyuncular arasında en çok konuşulan isim olmayı başardı. Oyuncuyla ilgili 416 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. İlk kez listenin zirvesinde Kasım 2025’te yer alan oyuncu, üst üste 4., toplamda ise 5. kez liderlik koltuğuna oturdu. Sosyal medyada fırtınalar estirmeyi sürdüren Biran Damla Yılmaz, görünen o ki, ‘Yıldız’ını her geçen gün daha da parlatıyor.

Güçlü oyunculuğu ve etkileyici performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncuyu listede sırasıyla Zeynep Atılgan, Mahassine Merabet, Ava Yaman, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir, Burcu Cavrar, Deniz Baysal, Aybüke Pusat ve Devrim Özkan takip etti.

‘Manşete Giden Yol’, okuruyla buluştu

İstanbul Valiliği’nin ‘Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor’ projesi kapsamında düzenlenen 1. Beylikdüzü-Esenyurt Kitap Fuarı başladı.

Beylikdüzü Meydanı’nda 28 Haziran’a kadar sürecek kültür ve sanatın kalbinin attığı organizasyonda Damga Gazetesi İmtiyaz Sahibi Gazeteci-Yazar Mehmet Mert de okurlarıyla buluştu. Mehmet Mert, etkinlikte Eftalya Yayınları’ndan çıkan ‘Manşete Giden Yol’ kitabını imzaladı. Kitap tutkunlarını bir araya getiren etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Yüzlerce eserin sergilendiği, söyleşilerin ve imza günlerinin olduğu fuarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Mert, bu tarz okur-yazar buluşmalarının önemine dikkat çekerek kitapseverleri fuara davet etti.

Hatıralar Bahçesinde Buluşma Sergisi açıldı

Türk Sineması’nın yaşayan efsanesi Türkan Şoray ile çağdaş Türk resim sanatının özgün ustalarından Yalçın Gökçebağ, ilk kez aynı sergide buluştu. İkilinin Hatıralar Bahçesinde Buluşma Sergisi, Müze Gazhane’de açıldı.

Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun üstlendiği sergi; izleyiciyi sanatın, belleğin, kadınlığın, doğanın ve insan ruhunun iç içe geçtiği şiirsel bir evrene davet ediyor. Sergide Türkan Şoray’ın resimleri, özel tasarlanmış kostüm ve enstalasyonları; Yalçın Gökçebağ’ın son dönem yapıtlarından oluşan seçkilerle birlikte sanatseverlerle buluşuyor.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergi, 30 Ağustos’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Müze Gazhane’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.