Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dedi ki:

"Arz şokları manşet enflasyonu yukarı çekti."

Yani özetle...

Enflasyondaki yükselişin nedeni arz tarafındaki sorunlarmış.

Peki o zaman son üç yıldır neden tam tersini yaptınız?

Madem enflasyonun temel nedeni arz tarafıydı...

Neden uyguladığınız politikalarla üretimi baskıladınız?

Neden yatırımları durma noktasına getirdiniz?

Neden "talebi kısacağız" diyerek ekonominin üzerine adeta beton döktünüz?

Kabul edin...

Bugün yaşadığımız tablonun en önemli nedenlerinden biri uyguladığınız yüksek faiz politikasıdır.

Çünkü bu politika;

Yeni fabrika yatırımlarını durdurdu...

Makine alımlarını erteledi...

Sanayiciyi finansmana ulaşamaz hale getirdi...

İhracatçının rekabet gücünü zayıflattı...

Üretimi pahalılaştırdı.

Bunun faturası ise yine işçiye, esnafa ve vatandaşa kesildi.

Şimdi çıkıp da;

"Ekonomik aktivitedeki yavaşlama sürüyor."

diyorsunuz.

Bunu söylemenize bile gerek yoktu.

Millet zaten bunu işsiz kalarak, dükkân kapatarak, sipariş iptalleriyle ve boşalan fabrikalarla yaşayarak görüyor.

Ama siz öz eleştiri yapmak yerine hâlâ masal anlatıyorsunuz.

Hâlâ yüksek faiz...

Hâlâ baskılanan kur...

Hâlâ üreticiyi boğan finansman maliyetleri...

Hâlâ artan vergi yükü...

İşte bu yüzden bugün birçok fabrikada üretim bantları duruyor.

Vardiyalar azaltılıyor.

Önce yıllık izinler kullandırılıyor...

Ardından ücretsiz izinler başlıyor.

Yetmeyince konkordatolar geliyor.

Kendini kurtarmaya çalışan şirketler, alacaklarını tahsil edemeyen tedarikçilerini de peşinden sürüklüyor.

Ekonomide domino taşları birer birer devriliyor.

Merkez Bankası'nın sunumunda otomobil satışlarının ve dayanıklı tüketim harcamalarının gerilediği anlatılıyor.

Sanki vatandaş zevkine araba almak istemiyormuş gibi...

Oysa gerçek çok farklı.

İnsanlar artık otomobil almayı bırakın, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyor.

Siz "enflasyon düşüyor" hikâyesi anlatırken;

Gelirler eriyor...

Maaşlar alım gücünü kaybediyor...

Fiyatlar ise durmaksızın yükseliyor.

Bugün orta gelirli bir ailenin sıfır otomobil alması neredeyse imkânsız hale geldi.

Ev sahibi olmak zaten hayal oldu.

Kiraya çıkmak bile başlı başına servet gerektiriyor.

Depozito...

Emlak komisyonu...

Taşınma masrafı...

Abonelikler...

Derken,

Kiraya çıkmaya çalışan aileler bir anda 500 bin liralık oluyor.

Yeni evlenen gençlerin durumu ise çok daha ağır.

Bir ev kurmanın maliyeti, beyaz eşyasından mobilyasına kadar neredeyse 1 milyon liraya dayanmış durumda.

Bunlar vatandaşın her gün yaşadığı gerçekler.

Ama siz hâlâ...

"Dezenflasyon süreci devam ediyor."

demeye devam ediyorsunuz.

Üstelik bir yandan da;

"Çekirdek enflasyondaki artış yukarı yönlü risk oluşturuyor."

diyerek gerekirse para politikasını daha da sıkılaştırabileceğiniz mesajını veriyorsunuz.

Yani çözüm diye yine aynı reçeteyi öneriyorsunuz.

Yine yüksek faiz...

Yine krediye erişemeyen üretici...

Yine yatırım yapamayan sanayici...

Yine küçülen işletmeler...

Yine işsiz kalan insanlar...

Oysa bugün yaşadığımız sorunların önemli bir bölümü zaten bu politikaların sonucunda ortaya çıktı.

Siz "enflasyon düştü" diyorsunuz...

Vatandaş ise her gün markette bunun tam tersini görüyor.

Market raflarında fiyatlar yükselmeye devam ediyor.

Kiralar durmuyor.

Özel okul ücretleri birçok aile için ulaşılmaz hale geliyor.

Elektrik, doğalgaz ve su faturaları neredeyse ikinci bir kira yükü oluşturuyor.

Toplu ulaşım, taksi ve şehir içi ulaşım maliyetleri sürekli artıyor.

Kısacası...

Resmî sunumlardaki enflasyon başka...

Vatandaşın cebindeki enflasyon bambaşka...

Ve ne yazık ki millet, sizin anlattığınız hikâyeye değil, her gün ödediği faturaya bakıyor.