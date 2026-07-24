Bir zanaat yok oluyor: Elek ustası, günde 2 bin liraya çırak bulamıyor

“Geçmişte Doğu illerine, Arap ülkelerine ve Suriye'ye de ürün gönderiyorduk. Bugün ise bu pazarlar büyük ölçüde daraldı. Bugün 200-250 liraya sattığımız bir eleği üretecek, günlük 2 bin liraya çalışacak eleman bile bulamıyoruz. En büyük sorunumuz bu. Keşke gençler bu mesleği sevse ve öğrenmek istese. O zaman hem bu gelenek yaşar hem de meslek yok olup gitmez."