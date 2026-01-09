Gaziantep’te doğan, çocukluk ve eğitim yıllarını İstanbul’da geçiren Katıoğlu’nun sinema yolculuğu çok erken yaşlarda başladı.
Bir zamanlar setlerdeydi, şimdi simit satıyor: Bülent Katıoğlu’nun son hali dikkat çekti
Sinema dünyasında 100’ün üzerinde yapımda rol alan ve son olarak bir filmin yapımcılığını üstlenen 55 yaşındaki Bülent Katıoğlu, yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle sanat kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Katıoğlu, simit tezgâhında simit ve çay satarak hayatını sürdürmeye çalışıyor.
Figüranlıkla adım attığı sektörde zamanla diyaloglu rollere yükselen Katıoğlu; sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro, dizi ve film yapımcılığı yaparak sanat hayatını yıllarca sürdürdü.
Sağlık sorunları hayatını kökten değiştirdi. Geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle mesleğine devam edemeyen Katıoğlu, çevresindeki dostlarının yardımıyla küçük bir tezgâh açarak yeni bir başlangıç yaptı.
‘ÇOCUK YAŞTA YEŞİLÇAM’A GİRDİM’
Yeşilçam’la tanışmasının çocukluk yıllarına dayandığını anlatan Katıoğlu, “Figüran olarak başladım.
Yıllar içinde diyaloglu rollere geçtim. Birçok film ve dizide oynadım. Kariyerim boyunca 100’den fazla projede yer aldım” sözleriyle sanat geçmişini özetledi.
‘TİYATRONUN ‘T’SİNİ BİLMİYORDUM’
Tiyatroya yönelmesinin tamamen tesadüf olduğunu belirten Katıoğlu, bu unutulmaz anıyı şöyle anlattı:
“Mahalle esnafının yönlendirmesiyle Kadıköy’de bir tiyatroya gittim. O gün Ferhan Şensoy’un oyunu vardı. Hayatımda ilk kez tiyatro izledim ve o an tiyatrocu olmaya karar verdim.”
BAĞIRSAK KANSERİYLE MÜCADELE ETTİ
Son üç yılda ağır bir sağlık süreci yaşadığını dile getiren Katıoğlu, “Beynime pıhtı attı, bağırsak kanseriyle mücadele ettim, kalp krizi geçirdim. Şu an ilaçlarla ayakta duruyorum. Diksiyonum etkilendi ama yeniden toparlamaya çalışıyorum” dedi.
Yaklaşık 7 yıl önce Antalya’ya yerleştiğini söyleyen Katıoğlu, bir dönem kendi tiyatro ekibini kurduğunu ancak sağlık sorunları nedeniyle devam edemediğini ifade etti.
“Dostlarımın desteğiyle simit tezgâhı açtım. Yaklaşık 30-40 gündür buradayım. Simit, poğaça ve çay satarak yaşamımı sürdürüyorum” diyerek bugün geldiği noktayı anlattı.