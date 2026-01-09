Bir zamanlar setlerdeydi, şimdi simit satıyor: Bülent Katıoğlu’nun son hali dikkat çekti

“Mahalle esnafının yönlendirmesiyle Kadıköy’de bir tiyatroya gittim. O gün Ferhan Şensoy’un oyunu vardı. Hayatımda ilk kez tiyatro izledim ve o an tiyatrocu olmaya karar verdim.”

BAĞIRSAK KANSERİYLE MÜCADELE ETTİ

Son üç yılda ağır bir sağlık süreci yaşadığını dile getiren Katıoğlu, “Beynime pıhtı attı, bağırsak kanseriyle mücadele ettim, kalp krizi geçirdim. Şu an ilaçlarla ayakta duruyorum. Diksiyonum etkilendi ama yeniden toparlamaya çalışıyorum” dedi.