Bir zamanlar servet kazandırıyordu, şimdi masrafını karşılayan seviniyor

"Nohutlarımız yok ama mercimeğimiz iyi. Bunu ekiyor, biçiyor, getiriyoruz. Hasat için daha 2 kişi 3 kişi de olsa yeter. Çok adam istiyor. Maliyetler çok yüksek. 5 bin lira yevmiye istiyorlar. Eskiden bin liraya, 2 bin liraya çalışıyorlardı. Şimdi 5 in lira istiyorlar. Bununla ne yapacak adam? Dayanamaz."