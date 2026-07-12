Türkiye'nin en büyük tarım alanlarına sahip illerinden biri olan Yozgat'ta, olgunlaşan mercimeklerin toplanması için üreticiler günün ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başlıyor. Biçme makineleriyle kesilen mercimekler, kurutulmak üzere tarlalarda bekletiliyor. Kuruma işleminin tamamlanmasının ardından patoz makinesinden geçirilerek tanelerinden ve sapından ayrıştırılan ürünler, çuvallara doldurularak depolara sevk ediliyor.
Bir zamanlar servet kazandırıyordu, şimdi masrafını karşılayan seviniyor
Yozgat'ta bol yağışlı sezonun ardından mercimek hasadı dönemi başladı. Geçmiş yıllara oranla rekoltede bir artış bekleyen üreticiler; artan girdi maliyetleri, yüksek işçilik giderleri ve banka kredi faizleri sebebiyle kazançlarının eridiğini, yalnızca masraflarını karşılayabildiklerini belirtiyor.Kaynak: ANKA
Yaklaşık 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir arazisiyle Türkiye bazında beşinci sırada yer alan kentte, bu dönem yaklaşık 225 bin dekar alanda mercimek üretimi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda ortalama 25 bin ton seviyelerinde seyreden toplam rekoltenin, bu yıl yaşanan etkili yağışlar sayesinde çok daha yukarı çıkacağı öngörülüyor.
Merkez ilçeye bağlı Çalatlı Köyü'nde yaşamını sürdüren 75 yaşındaki emekli Necip Eker, tarlada çalışmaya devam ettiğini belirterek bu yılki ürün miktarından memnun olduklarını aktardı. Öte yandan tarımdaki harcamaların üreticiyi zorladığını vurgulayan Eker, şu ifadeleri kullandı:
"Nohutlarımız yok ama mercimeğimiz iyi. Bunu ekiyor, biçiyor, getiriyoruz. Hasat için daha 2 kişi 3 kişi de olsa yeter. Çok adam istiyor. Maliyetler çok yüksek. 5 bin lira yevmiye istiyorlar. Eskiden bin liraya, 2 bin liraya çalışıyorlardı. Şimdi 5 in lira istiyorlar. Bununla ne yapacak adam? Dayanamaz."
"Mazota her gün Allaha şükür zam geliyor. Maaşlara gelince de emekliyi mahvetti. Yazıklar olsun. Çalışıyoruz. Arkadaşa yardım ediyorum, para almıyorum. O benim işimi görüyor, ben onun işini görüyorum. İdari ediyoruz. 75 yaşındayım, halen çalışıyorum, emekliyim çalışıyorum.”
Çalatlı Köyü'nün eski muhtarı Nizamettin Dolgunyürek ise geçmiş döneme kıyasla bu yılki verimin katlandığını fakat yüksek masraflar yüzünden kazancın ellerinde kalmadığını dile getirdi. Yağışlı geçen 2026 sezonunun hasada olumlu yansıdığını ifade eden Dolgunyürek, şöyle konuştu:
“Geçen sene yağış olmadığından mercimekler de olmadı. Ekinlerde sıkıntı vardı. Bu sene 2026 sezonu yağışlı geçti. Güzeldi, hasadımız da güzel. Mercimeğimiz güzel, ekinler güzel. Verimli bir yıl geçiyor. Dekardan geçen sene 1'e 2, 1'e 3 alıyorduk. Bu sene beklentilerimiz 1'e 10, 12, 13'ü bulur. Önceki senelerde 1'e 8, 9 alıyorduk. Ürün fiyatları şu anda düşük, maliyetler yüksek."
"Şu anda gübrenin tonu 40-45 bin lira. O yüzden çiftçi sıkıntılı. Ödeme yönünden, bankalardaki sıkıntılardan dolayı. Yoksa normalde verim güzel ama masraf olarak altından kalkan yok, başa baş kurtarıyor. Çünkü bankalara faiz ödüyoruz.”