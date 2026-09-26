Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Bir zamanlar Kocaelispor'da ter döküyordu: Türkiye-Fransa maçındaki görevi şaşırttı

Bir zamanlar Kocaelispor'da ter döküyordu: Türkiye-Fransa maçındaki görevi şaşırttı

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yıllarca Kocaelispor forması giyen Barış Civelek, bu kez Kocaeli Stadyumu'nda farklı bir görevle sahada yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bir zamanlar Kocaelispor'da ter döküyordu: Türkiye-Fransa maçındaki görevi şaşırttı - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde dikkat çeken bir ayrıntı yaşandı.

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Bir zamanlar Kocaelispor'da ter döküyordu: Türkiye-Fransa maçındaki görevi şaşırttı - Resim: 2

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada geçmişte Kocaelispor forması giyen Barış Civelek, yıllar sonra yeniden sahanın kenarında görüldü.

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Bir zamanlar Kocaelispor'da ter döküyordu: Türkiye-Fransa maçındaki görevi şaşırttı - Resim: 3

Ancak Civelek'in bu kez üstlendiği görev futbolculuk değildi.

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Bir zamanlar Kocaelispor'da ter döküyordu: Türkiye-Fransa maçındaki görevi şaşırttı - Resim: 4

YILLARCA KOCAELİSPOR FORMASI GİYDİ

Kocaeli doğumlu olan Barış Civelek, futbol kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı. Uzun yıllar boyunca yeşil-siyahlı formayı giyen Civelek, Kocaelispor'un zor dönemlerinde de takımda yer aldı.

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Bir zamanlar Kocaelispor'da ter döküyordu: Türkiye-Fransa maçındaki görevi şaşırttı - Resim: 5

Kentine uzun yıllar futbolcu olarak hizmet veren Civelek, kariyeri boyunca Kocaelispor formasıyla sahada ter döktü.

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Bir zamanlar Kocaelispor'da ter döküyordu: Türkiye-Fransa maçındaki görevi şaşırttı - Resim: 6

MİLLİ MAÇTA BU KEZ GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

Geçmişte futbolcu olarak sahaya çıkan Barış Civelek, Türkiye-Fransa karşılaşmasında ise güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.

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Bir zamanlar Kocaelispor'da ter döküyordu: Türkiye-Fransa maçındaki görevi şaşırttı - Resim: 7

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan milli maçta saha kenarında güvenliği sağlayan isimlerden biri olan Civelek'in, yıllarca futbol oynadığı kentte bu kez farklı bir görev üstlenmesi dikkat çekti.

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Bir zamanlar Kocaelispor'da ter döküyordu: Türkiye-Fransa maçındaki görevi şaşırttı - Resim: 8

Bir dönem Kocaelispor formasıyla sahada mücadele eden eski futbolcunun Türkiye-Fransa karşılaşmasında güvenlik görevlisi olarak saha kenarında bulunması, maçın öne çıkan detaylarından biri oldu.

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