A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde dikkat çeken bir ayrıntı yaşandı.
Bir zamanlar Kocaelispor'da ter döküyordu: Türkiye-Fransa maçındaki görevi şaşırttı
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yıllarca Kocaelispor forması giyen Barış Civelek, bu kez Kocaeli Stadyumu'nda farklı bir görevle sahada yer aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada geçmişte Kocaelispor forması giyen Barış Civelek, yıllar sonra yeniden sahanın kenarında görüldü.
Ancak Civelek'in bu kez üstlendiği görev futbolculuk değildi.
YILLARCA KOCAELİSPOR FORMASI GİYDİ
Kocaeli doğumlu olan Barış Civelek, futbol kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı. Uzun yıllar boyunca yeşil-siyahlı formayı giyen Civelek, Kocaelispor'un zor dönemlerinde de takımda yer aldı.
Kentine uzun yıllar futbolcu olarak hizmet veren Civelek, kariyeri boyunca Kocaelispor formasıyla sahada ter döktü.
MİLLİ MAÇTA BU KEZ GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ
Geçmişte futbolcu olarak sahaya çıkan Barış Civelek, Türkiye-Fransa karşılaşmasında ise güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan milli maçta saha kenarında güvenliği sağlayan isimlerden biri olan Civelek'in, yıllarca futbol oynadığı kentte bu kez farklı bir görev üstlenmesi dikkat çekti.
Bir dönem Kocaelispor formasıyla sahada mücadele eden eski futbolcunun Türkiye-Fransa karşılaşmasında güvenlik görevlisi olarak saha kenarında bulunması, maçın öne çıkan detaylarından biri oldu.