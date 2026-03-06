Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Yaşam Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir

Türkiye’nin idari haritası zaman içinde çeşitli değişikliklere uğradı. Nüfus artışı, ekonomik gelişme ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda bazı ilçeler büyüyerek il statüsüne yükseltildi. Özellikle 1989–1992 yılları arasında yapılan düzenlemelerle birçok ilçe bağımsız birer il haline geldi.

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 1

Bu süreçte daha önce başka illere bağlı olan bazı yerleşimler, artan nüfusları ve stratejik konumları sayesinde kendi yönetim merkezlerine kavuştu. Böylece hem yerel yönetim güçlendi hem de bölgesel hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi sağlandı.

1989 yılında il statüsü kazananlar

Aksaray (Niğde’ye bağlıydı)

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 2

Bayburt (Gümüşhane’ye bağlıydı)

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 3

Karaman (Konya’ya bağlıydı)

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 4

Kırıkkale (Ankara’ya bağlıydı)

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 5

1990 yılında il olanlar

Batman (Siirt’e bağlıydı)

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 6

Şırnak (Siirt’e bağlıydı)

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 7

1991 yılında il olan

Bartın (Zonguldak’a bağlıydı)

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 8

1992 yılında il olanlar

Bu yıl, en fazla ilçenin il statüsüne kavuştuğu dönem oldu.

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 9

Ardahan (Kars’a bağlıydı)

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 10

Iğdır (Kars’a bağlıydı)

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 11

Karabük (Zonguldak’a bağlıydı)

Kilis (Gaziantep’e bağlıydı)

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 12

Osmaniye (Adana’ya bağlıydı)

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 13

Yalova (İstanbul’a bağlıydı)

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 14

Düzce (Bolu’ya bağlıydı) – 1999 Marmara depreminden sonra 1999 yılında il oldu.

Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir - Resim: 15

İl Olma Potansiyeli Konuşulan İlçeler

Uzmanlar ve çeşitli raporlarda, nüfus büyüklüğü, ekonomik kapasite ve il merkezine uzaklık gibi kriterler dikkate alınarak bazı ilçelerin ileride il olabileceği değerlendiriliyor.

Bu ilçeler arasında öne çıkanlar şunlar:

Lüleburgaz, Çerkezköy, Silivri, Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Ereğli, Bandırma, Mustafakemalpaşa, İnegöl ve Tavşanlı.

