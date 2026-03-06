Bu süreçte daha önce başka illere bağlı olan bazı yerleşimler, artan nüfusları ve stratejik konumları sayesinde kendi yönetim merkezlerine kavuştu. Böylece hem yerel yönetim güçlendi hem de bölgesel hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi sağlandı.
Bir zamanlar ilçeydi: Türkiye’de sonradan il olan 14 şehir
Türkiye’nin idari haritası zaman içinde çeşitli değişikliklere uğradı. Nüfus artışı, ekonomik gelişme ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda bazı ilçeler büyüyerek il statüsüne yükseltildi. Özellikle 1989–1992 yılları arasında yapılan düzenlemelerle birçok ilçe bağımsız birer il haline geldi.Derleyen: Hande Karacan
Bayburt (Gümüşhane’ye bağlıydı)
Karaman (Konya’ya bağlıydı)
Kırıkkale (Ankara’ya bağlıydı)
1990 yılında il olanlar
Batman (Siirt’e bağlıydı)
Şırnak (Siirt’e bağlıydı)
1991 yılında il olan
Bartın (Zonguldak’a bağlıydı)
1992 yılında il olanlar
Bu yıl, en fazla ilçenin il statüsüne kavuştuğu dönem oldu.
Ardahan (Kars’a bağlıydı)
Iğdır (Kars’a bağlıydı)
Karabük (Zonguldak’a bağlıydı)
Kilis (Gaziantep’e bağlıydı)
Osmaniye (Adana’ya bağlıydı)
Yalova (İstanbul’a bağlıydı)
Düzce (Bolu’ya bağlıydı) – 1999 Marmara depreminden sonra 1999 yılında il oldu.
İl Olma Potansiyeli Konuşulan İlçeler
Uzmanlar ve çeşitli raporlarda, nüfus büyüklüğü, ekonomik kapasite ve il merkezine uzaklık gibi kriterler dikkate alınarak bazı ilçelerin ileride il olabileceği değerlendiriliyor.
Bu ilçeler arasında öne çıkanlar şunlar:
Lüleburgaz, Çerkezköy, Silivri, Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Ereğli, Bandırma, Mustafakemalpaşa, İnegöl ve Tavşanlı.