Yapılan operasyonla hastanın burun kanalından bir meyve çekirdeği ile plastik pipet parçası başarıyla tahliye edildi.

Sürekli tekrarlayan burun kaşıntısı, hapşırma ve tıkanıklık şikayetleri yaşayan bir hasta, alerji şüphesiyle sağlık kuruluşuna müracaat etti.

Yapılan detaylı endoskopik incelemeler sonucunda, hastanın sağ burun boşluğunda mukoza ile kaplanmış, doku içine yerleşmiş yabancı cisimler tespit edildi.

Uzmanların gerçekleştirdiği müdahale ile burun içerisinden bir adet meyve çekirdeği ve küçük bir plastik pipet parçası çıkarıldı.

UZMANLAR UYARIYOR: "RİNOLİT" TEHLİKESİ

Buruna kaçan yabancı cisimlerin uzun süre fark edilmemesi, tıp literatüründe Rinolit (Burun Taşı) olarak adlandırılan vakalara yol açabiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cleveland Clinic Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Kyra Osborne, burun boşluğuna giren yabancı maddelerin zamanla kalsiyum ve magnezyum tuzlarıyla kaplanarak sertleştiğini ve kronik enfeksiyon kaynağı haline dönüştüğünü ifade etti.

BİLİMSEL VERİLER VE YABANCI GÖRÜŞLER

The Journal of Craniofacial Surgery dergisinde yayımlanan araştırmalar, yetişkinlerde görülen yabancı cisim vakalarının genellikle çocukluk döneminden kalma veya travma sonrası fark edilmeyen materyaller olduğunu ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Stacey Gray, burun içindeki yabancı cisimlerin sadece kaşıntı değil, aynı zamanda tek taraflı kötü kokulu akıntı ve yüz ağrısına da sebep olabildiğini belirtti. Gray, bu tür vakaların erken evrede "alerjik rinit" ile karıştırılmasının tanıyı geciktirdiğini vurguladı.

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan hastanın, yabancı cisimlerin burnuna nasıl girdiğini hatırlamadığı kaydedildi. Hekimler, özellikle tek taraflı burun şikayetlerinde mutlaka bir uzman kontrolünün şart olduğunu altını çizerek anlattı.