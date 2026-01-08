Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. TÜİK verilerine göre en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) görüldü.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alındığında DİBS’in reel getirisi yüzde 4,13 olurken, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında bu oran yüzde 3,98 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE’ye göre yapılan değerlendirmede; külçe altın yüzde 3,75, BIST 100 endeksi yüzde 2,81, brüt mevduat faizi yüzde 2,22, Euro yüzde 1,56 ve ABD doları yüzde 0,21 oranında reel kazanç sağladı.

TÜFE baz alındığında ise külçe altın yüzde 3,61, BIST 100 endeksi yüzde 2,67, brüt mevduat faizi yüzde 2,08, Euro yüzde 1,42 ve ABD doları yüzde 0,07 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

ÜÇ VE ALTI AYLIK DÖNEMDE YİNE ALTIN KAZANDIRDI

Üç aylık dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 17,42, TÜFE’ye göre ise yüzde 16,16 ile en yüksek reel getiriyi sağladı. En fazla kaybettiren araç ise BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yüzde 0,76, TÜFE ile hesaplandığında ise yüzde 1,82 oranında oldu.

Altı aylık değerlendirmede de külçe altın liderliğine devam etti. Altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 27,14, TÜFE’ye göre ise yüzde 25,05 oranında reel kazanç sağladı. Buna karşılık ABD doları, Yİ-ÜFE ile yüzde 1,98, TÜFE ile yüzde 3,59 oranında reel kayıp yaşatarak en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK BAZDA KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Yıllık bazda ise külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 55,60, TÜFE’ye göre yüzde 51,77 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek kazanç sağlayan araç oldu.

Yİ-ÜFE’ye göre yıllık değerlendirmede brüt mevduat faizi yüzde 8,93, DİBS yüzde 7,36 ve Euro yüzde 6,84 oranında reel kazanç sağlarken; ABD doları yüzde 4,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 11,35 oranında reel kayba neden oldu. TÜFE ile indirgendiğinde ise brüt mevduat faizi yüzde 6,25, DİBS yüzde 4,72 ve Euro yüzde 4,21 oranında reel getiri sunarken; ABD doları yüzde 6,82, BIST 100 endeksi ise yüzde 13,53 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

NOT: Haberde yer alan bilgilerde herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır.