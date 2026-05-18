İstanbul Florya’daki özel bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşanan olay, ihmaller zincirini gündeme taşıdı. Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’ın haberine göre, 17 günlük Asel B. bronkopnömoni tanısıyla hastanede tedavi altına alındı. Ancak değerlendirme dosyasına göre minik bebeğin hastaneye yatışının ilk 24 saatinde kuvözde bulunduğu sırada sağ kolunda ağır yanık oluştu.

KORUYUCU KAPAĞI YOKMUŞ

Resmi incelemede, kuvöz ısıtıcısının üzerinde bulunması gereken koruyucu kapağın yerinde olmadığı tespit edildi. Bu nedenle bebeğin sağ kolunun ısıtıcı fanına temas ettiği ve kolunda 3’üncü derece yanık meydana geldiği kaydedildi.

“DOKTOR HATASI DEĞİL” DEĞERLENDİRMESİ

Dosyada, olayın doğrudan hekim uygulamasından kaynaklanmadığı ifade edildi. Yanığın, kuvözdeki teknik güvenlik eksikliği ve bu eksikliğin fark edilmeden bakım sürecinin sürdürülmesi nedeniyle oluştuğu değerlendirildi.

Olayın ardından bebeğe ilk müdahalenin yapıldığı, gerekli konsültasyonların istendiği, ailenin bilgilendirildiği ve Asel B.’nin aynı gün yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

HASTANE YÖNETİMİ DE İNCELEMEDE

Dosyada olayın yalnızca personel dikkatsizliği olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Yardımcı personelin hemşire gözetimi olmadan işlem yapması, yenidoğan gibi hassas bir hasta grubunda güvenli bakım kurallarına uyulmaması ve kuvözdeki güvenlik eksikliğinin daha önce fark edilmemesi nedeniyle çok yönlü hizmet kusuru ihtimali bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca hastane yönetiminin, tıbbi cihazların biyomedikal kontrolü, kalibrasyonu ve güvenli kullanımından sorumlu olduğuna dikkat çekildi.

4 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Kararda E.E., Ö.B., A.Ö.M. ve Y.K. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Uzm. Dr. H.S.C. hakkında ise tanı, tetkik, takip ve tedavi sürecinde ihmal ya da kusur bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmedi.

Soruşturma kapsamında, bebeğin kuvözde yanmasına neden olan süreçte personel ihmali, hemşire gözetimi, cihaz güvenliği ve hastane yönetiminin denetim sorumluluğu detaylı şekilde incelenecek.