İlk yayın döneminin üzerinden uzun zaman geçmiş olsa da dizi hâlâ sosyal medyada en çok konuşulan projeler arasında yer alıyor. Özellikle unutulmaz sahneleri, hafızalara kazınan replikleri ve sürükleyici hikâyesi sayesinde her tekrar yayınında geniş yankı uyandırmayı başarıyor.

Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi güçlü isimleri bir araya getiren yapım; modaya yön veren tarzı, ikonik karakterleri ve unutulmayan diyaloglarıyla yıllardır geniş bir hayran kitlesini ekran başına toplamaya devam ediyor.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan fenomen dizi, bu sezon da televizyon geleneğini sürdürüyor. Yeniden yayınlanacağı haberinin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada büyük heyecan oluşurken, izleyiciler bir kez daha Bihter ve Behlül’ün dramatik hikâyesine tanıklık etmeye hazırlanıyor.

Dizi, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.45’te yayınlanacak. Kanal D tarafından yapılan açıklamada, “Tutku yeniden başlıyor! Aşk-ı Memnu hafta içi her gün 16.45’te Kanal D’de!” ifadeleri kullanıldı.

Yapımcılığını Ay Yapım adına Kerem Çatay üstlenirken, yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturdu. Senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu imzası taşıyor.

Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, varlıklı iş insanı Adnan Ziyagil’in genç ve güzel Bihter ile yaptığı evlilik sonrası değişen hayatını konu alıyor. Dışarıdan kusursuz görünen aile düzeni, Bihter ile Behlül arasında başlayan yasak aşkla altüst olurken; tutku, ihanet ve sırlarla örülü olaylar tüm aileyi geri dönüşü olmayan bir felakete sürüklüyor.