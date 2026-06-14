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Kaynak: AA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde büyük bir siber suç operasyonuna imza atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan bir suç örgütüne yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Siber polislerinin yürüttüğü derinlemesine araştırma ve teknik incelemeler neticesinde, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira tutarında devasa bir para trafiği olduğu tespit edildi.

Elde edilen delillerin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, yasa dışı bahis şebekesine yönelik Tekirdağ ve İstanbul illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Planlı baskınlarda toplam 36 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da yakalanan şüphelilerin de Tekirdağ'a getirilmesinin ardından, emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan 36 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 32'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.