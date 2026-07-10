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Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, en büyük darbeyi emeklilere vurmaya devam ediyor. Dış politikada, özellikle NATO'ya yönelik harcanan milyarlarca lira ve "itibardan tasarruf edilmez" anlayışı tartışılırken, sokaktaki vatandaşın gerçeği yürek burkuyor. İlerleyen yaşlarına ve ağır hastalıklarına rağmen hayatta kalabilmek için çalışmak zorunda bırakılan emeklilerin dramını, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez sahada gözler önüne serdi.

İstanbul Büyükçekmece ve Balıkesir Susurluk'taki semt pazarlarını ziyaret eden Çömez, Türkiye'nin ekonomik özetini gözler önüne seren iki çarpıcı hayat hikayesine tanık oldu.

OKSİJEN TÜPÜYLE PAZAR TEZGAHINDA: HASTANEDEN ÇIKTIM, MECBUREN GELDİM

Çömez'in Büyükçekmece pazarında karşılaştığı 67 yaşındaki Ahmet Arık, geçirdiği ağır zatürrenin ardından akciğerlerinde oluşan kalıcı hasar nedeniyle hayatını sürekli yanında taşıdığı oksijen cihazına bağlı sürdürüyor. Ancak aldığı emekli maaşı geçimine yetmediği için nefes darlığına ve oksijen seviyesindeki tehlikeli düşüşlere rağmen giyim tezgahının başında durmak zorunda.

Arık, çaresizliğini şu çarpıcı sözlerle dile getirdi: "Yoksa yetmiyor, geçinemiyoruz. Zatürre geçirdim, hastalık ciğerlere indi. 20 gün hastanede yattım ama taburcu olunca mecburen yeniden pazara geldim."

22 BİN TL MAAŞ YETMİYOR: KONUŞAMAYAN KANSER HASTASININ SESSİZ ÇIĞLIĞI

Balıkesir Susurluk pazarında ise tablo daha da vahimdi. 75 yaşındaki bir emekli vatandaş, üç yıl önce geçirdiği gırtlak kanseri ameliyatı nedeniyle konuşma yetisini tamamen kaybetmiş durumda. Yaklaşık 22 bin lira emekli maaşı aldığını ancak artan hayat pahalılığı ve faturalar karşısında bu paranın eridiğini el işaretleriyle anlatan yaşlı adam; domates, biber ve fasulye satarak ayakta kalmaya çalışıyor.

ÇÖMEZ'DEN İKTİDARA SERT TEPKİ: HANİ SOSYAL DEVLETTİNİZ?

Pazarcı emeklilerin bu insanlık dışı yaşam mücadelesini dinleyen Turhan Çömez, iktidarın ekonomi ve sosyal politikalarını sert bir dille eleştirdi. Çömez, duruma şu ifadelerle isyan etti:

"Hani sosyal devlettiniz? Hani milletin yanındaydınız? Hani geçen sene emekliler yılıydı? Yetmiş beş yaşında gırtlak kanseri olmuş, konuşamayan, nefes alamayan amcamızı pazarda pazarcılık yapmaya mecbur bırakan, onları bu hayata mahkum eden sizlere yazıklar olsun diyorum."