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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’de gelir ve servet dağılımındaki farkın boyutu, bankacılık verilerine de yansıdı. Nefes gazetesinden İlkay Akkaya’nın haberine göre bir tarafta hesabında milyonlarca lira bulunan mudilerin sayısı ve sahip oldukları toplam mevduat hızla arttı. Diğer tarafta tüketici kredileri ile kredi kartı borçları 7 trilyon liraya yaklaştı.

BDDK’nın Ağustos 2026 verileri, bankalarda en az 1 milyon lira tutarında mevduat bulunduranların sayısındaki yükselişin sürdüğünü gösterdi. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan milyoner mudilerin toplam sayısı, bir önceki yılın aynı ayında 2 milyon 660 bin 853 olarak kaydedilmişti. Bu sayı Ağustos 2026’da 3 milyon 330 bin 255’e ulaştı.

Bir yıllık dönemde 669 bin 402 kişilik artış yaşanırken milyoner mudi sayısındaki yükseliş yüzde 25,2 oldu. Yıllık toplam artış günlere bölündüğünde, bankadaki hesabında en az 1 milyon lira bulunanlara ortalama her gün 1.834 kişinin katıldığı görüldü.

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA HESABI BULUNANLARIN SAYISI DA DİKKAT ÇEKTİ

Bankalardaki mevduat tutarlarının dağılımı incelendiğinde, farklı gelir grupları arasındaki tablo daha net ortaya çıktı. Yurt içi ve yurt dışındaki mudiler arasında hesabında 10 bin liraya kadar para bulunanların sayısı 183 milyon 508 bin 356 olarak belirlendi.

Mevduatı 10 bin ile 50 bin lira arasında olanların sayısı 19 milyon 504 bin 437’ye ulaştı. Bankasında 50 bin ile 250 bin lira arasında para tutan 11 milyon 757 bin 602 mudi bulunurken, 250 bin lira ile 1 milyon lira arasında mevduatı olanların sayısı 5 milyon 774 bin 870 oldu.

Milyonerlerin sahip olduğu toplam mevduatta ise mudi sayısından daha yüksek bir artış gerçekleşti. 1 milyon liranın üzerinde parası bulunanların bankalardaki toplam mevduatı Ağustos 2025’te yaklaşık 19,8 trilyon lira düzeyindeydi.

Bu tutar bir yıl içinde 27,6 trilyon liraya çıktı. Böylece milyonerlerin bankalardaki toplam parası yaklaşık 7,8 trilyon lira yükselmiş oldu. Söz konusu artış yüzde 39,4 olarak hesaplandı.

KREDİLER VE KREDİ KARTLARINDA 6,9 TRİLYON LİRALIK BORÇ

Mevduat tarafındaki büyümeye karşılık bireysel borçlardaki artış da sürdü. BDDK’nın 25 Eylül haftasına ilişkin verileri, tüketici kredileri ile bireysel kredi kartlarında toplam borcun 6 trilyon 949 milyar liraya ulaştığını ortaya koydu.

Bankacılık sektörünün takipteki alacaklarının toplamı ise 887 milyar 803 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 372 milyar 390 milyon lirasını tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarından kaynaklanan takipteki borçlar oluşturdu.

Bireysel kredi kartlarında ödenmeyerek takibe alınan borçların toplamı 196 milyar 693 milyon liraya çıktı. İhtiyaç kredilerindeki takipteki borç tutarı ise 173 milyar 393 milyon lira oldu.

Ticari krediler ile diğer kredi türlerinde takipte bulunan alacakların toplamı da 515 milyar 413 milyon liraya ulaştı.

GELİRİN YÜZDE 48’İ EN YÜKSEK GELİR GRUBUNA

Gelir dağılımına ilişkin 2025 yılı TÜİK verileri de gruplar arasındaki farkın sürdüğünü gösterdi. Toplam gelirden en yüksek payı alan yüzde 20’lik kesim, gelirin yüzde 48’ini elde etti.

Buna karşılık gelir düzeyi en düşük yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 6,4 olarak hesaplandı.

Medyan gelirin yüzde 60’ı ölçüt alınarak belirlenen göreli yoksulluk oranı ise yüzde 20,6 oldu. Böylece yaklaşık her beş kişiden birinin yoksulluk sınırının altında kaldığı görüldü.