Yalnızlığın sessizliğine kapılarak kaybolmak, belki de insanoğlunun en kolay zaafı.

Tabi yalnızlığı seçmek kadar yalnız bırakılmak da bu işin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Bazen kalabalıklara karışma korkusu insanı ele geçirir, bazen de kalabalıklar tarafından toplum dışına itilme korkusu.

Nerede yaşadığımızın da hiçbir önemi yok üstelik.

İster yerleşimin çok az olduğu bir kırsalda, ister devasa bir metropolde.

Çoğu zaman yaşanan duygusal yaralar bizi alıkoyar hayat yolculuğumuzda.

Ara sıra da kendimizi aşma noktasında gösteremediğimiz cesaret.

1Oda1Tiyatro’nun 2025-26 dönemi için hazırladığı yeni oyunu ‘Yerden Yüksek Hikayeler’de işte tam da bizi bu sorgulama ile yüzleştiren bir oyun.

Oyun, 18 Ekim 2025 Cumartesi akşamı Asmalı Sahne’de seyirciyle ilk kez buluşturuldu.

Ne yazık ki önceden planlanmış başka bir etkinlikte olduğum için ilk gösterimde yer alamamıştım.

Biraz gecikmeli olsa da sonunda izleme fırsatını yakaladım.

Oyun yazarı Olcay Tanberken‘in kalemi ilgi çekici. Psikolojik durumların kıyısında dolaşan anlatılarla dikkat çekici öyküler üretmiş. Yazım dilindeki gerçek üstü anlatı, büyülü gerçekçilik akımına göz kırpıyor. Üç ayrı karakter üzerinden yalnızlık ve deliliğe yaptığı vurgu, yer yer dramatik, yer yer komedi ögelerine sahip.

Öncelikle, henüz izlememiş olanlar için hemen bir açıklama getirmeliyim. Tanberken’in sahne üstüne yansımış üç farklı hikayesi, Aydoğan Temel rejisinde özenle bir araya getirilmiş. İzleyici, ortak temada üç farklı öyküyü sahnede eş zamanlı izleyebilecek.

Oyunda yer alan öyküler, aynı zamanda OdKitap etiketiyle aynı adla kitap olarak yayımlanmış durumda. Kitapta oyundan farklı olarak 3 ayrı öykü daha yer alıyor. Sahnelenen ilk çalışması ile genç oyun yazarının umut vaat ettiğini söylemek gerek.

Oyun tanımında yer verilen üç öykünün özetleri de bir o kadar özenle seçilmiş:

RAPUNZEL’İN BERBERİ :

Kim demiş her kulede Rapunzel bekler diye? Bu kez kulenin tepesinde bir berber var: Johannes. Yıllarca saç kesti, sessizliği taradı, umudu düzledi. Ta ki bir gün...

KİRACI :

Bir adam ve hiç bitmeyen bir “yerleşme” çabası. Yeni bir daire, yeni bir hayat… Nedim de öyle yaptı, “taşındı”. Gerçekten gitmiş miydi, yoksa hep burada mıydı?

KABİN BAGAJI :

Bir uçak dolusu sessizlik, bir kadın dolusu düşünce. Büyük şehre gidiyor, ama varış garantili değil. Ne gökyüzü iniş vaat ediyor, ne zaman durmak bilmeyi.

Genel olarak öyküleri oldukça başarılı bulsam da, ‘Kabin Bagajı’ öyküsüne daha fazla yakınlık duydum.

Belki de benim geçmişimde bir yerlere dokunmuştur. Kim bilir!

Oyunun yazarı Olcay Tanberken, aynı zamanda ‘Kiracı’ öyküsündeki Nedim karakterine hayat veriyor.

Bireyin, önceden belirlenmiş toplumsal kalıplara ayak uyduramadığında nasıl da sistem dışına itilebildiğini gösteren çarpıcı bir yüzleşme.

‘Rapunzel’in Berberi’ adlı öyküde ise Johannes karakterinde Muzaffer Yöntem’i izliyoruz.

Bir saç teli ile kaderi değişen ve otoritenin tek bir cümlesi ile kendisini sorgusuz hapiste bulan bir berberin sistem eleştirisi.

‘Kabin Bagajı’ adlı öykünün kahramanı olan isimsiz kadın, Venda Altuntaş performansı ile kimlik buluyor. İnsanın yaş aldıkça nasıl da yalnızlaştığının hüzünlü bir tablosu.

Öyküye duyduğum yakınlıktan mı, yoksa öykü karakteri ile karıştığı enerjiden mi emin değilim ama kadın oyuncunun öykü ve öykü karakteri ile olan bütünleşmesi onu izlekte bir adım öne çıkarıyor.

Oyunda kullanılan dış seslere, Aydoğan Temel ve Semra Özgün Emrah sesi ile nefes veriyor.

Oyunun müzik tasarımında Uyar Altuntaş, oyun fotoğrafları ve afiş tasarımda Evrin Araç imzası bulunuyor.

Sizi yazarın cümleleri ile baş başa bırakıyorum;

‘İnsanın dünyayla baş etme çabaları ve yerden yüksekte geçen tüm yalnızlıkları, iç içe geçmiş bu tuhaf ama oldukça tanıdık üç karakter ve üç hikayede buluşuyor.’

Tek Perde, 70 dakika