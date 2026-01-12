Türk Hava Yolları (THY), bir ismi daha kara listeye aldı. Gazeteci Ali Kıdık, THY'nin kara listesine alındığını açıkladı.

Kıdık, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Tarihe not düşüyorum…

Türk Hava Yolları’ndan bu sabah, “kara listeye alındığınıza dair” bir e-posta aldım. Gerekçe olarak paylaşımlarım gösteriliyor.

Bunun bendeki karşılığı şudur: yazma, konuşma, yorumlama, görme, duyma. Buradan sormak istiyorum: THY sizin şahsi şirketiniz midir? Bugün bana uygulanabilen bu yöntem, yarın kime uygulanacaktır? Herkes bilsin. Herkes görsün."

ALİ KIDIK KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ali Kıdık, İlk ve orta öğrenimini Çanaklı'da, lise öğrenimini Bakırköy Ticaret Lisesi'nde bitirdi. Lisans eğitimini yarıda bırakarak gazetecilik mesleğini tercih etti.

1989 yılında Günaydın Gazetesi'nde mesleğe adım atan Kıdık, 1991 yılında havacılık sektörünü takip etmeye başladı. TGRT televizyonunda önemli projelere imza attı. 1995 yılında kendi yayın yapım şirketini kurdu.

Çok sayıda TV kanalında havacılık programları gerçekleştirdi. "Airport TV" adlı kendi televizyonunu kurdu. Şu anda airporthaber.com adlı havacılık haber portalı sahibidir ve üç farklı şirketi daha bulunuyor.