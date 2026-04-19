Bir umuttur Macaristan…

Tabii ki bu ironik bir başlık.

Niye böyle söyledim?

İnsanlar demokrasiden, sandıktan umutlarını kesmesinler diye.

Hani hep diyorduk ya;

“Daha Ekrem İmamoğlu belediyeleri kazanana kadar AKP kimseye bir şey vermez, asla gitmez, bunun elinden kimse bir şey alamaz…”

Evet, bu konunun sandıkla öyle olmadığını Ekrem İmamoğlu’nun belediyeleri kazanmasıyla Türkiye’de bir demokratik umut oluşmuştu.

Ancak siyasal iktidarın, yolsuzluk operasyonları adı altında CHP’yi tarumar ettiği ortada.

Öyle olmasa da algı böyle.

Dolayısıyla burada ben, şu ya da bu, hangi görüşte olursa olsun, hangi parti olursa olsun başkalarının hırsızlıklarını savunacak değilim.

Suç işlemişse herkes bedelini ödesin. Bu ayrı.

Ama Türkiye’de bu operasyonların, yargı yoluyla muhalif sindirme algısını güçlendirdiği de bir gerçek.

Ve bu algı, demokrasiye, sandığa olan umudu zedeleyen bir noktaya doğru gidiyor.

İşte tam bu noktada, sanki imdada Macaristan yetişti gibi…

Dikkat ederseniz Türkiye’de iktidar yanlısı ya da karşıtı olan aydınlar ve gazeteciler, Macaristan konusunu gereğinden fazla işlediler.

Çünkü bunun sebebi şu:

İktidara yönelik eleştirilerde hedef olmaktan korkan herkes, ironik mesajlarla Türkiye’de iktidarı eleştirmeye çalışıyor.

İşte bu yüzden “Bir umuttur Macaristan” diyerek bu bakış açımı sizlerle paylaşmak istedim.

Evet, iktidar iyi yapıyor, kötü yapıyor bir yana…

Ama devletin gücünü orantısız bir şekilde muhaliflere karşı kullandığı algısına inananların sayısı zannedildiğinden çok daha fazla.

Ancak yine de yapılan anketlerde—

Bu anketler masabaşı anketi midir?

Sipariş anket midir?

Proje anket midir?

Algı operasyonu mudur?

Bunları da ileriki zamanlarda tartışacağız ve göreceğiz.

Gerçek asla saklanamaz.

Ama bu anketleri doğru kabul ettiğimiz takdirde,

iktidarın ve payandalarının muhalefetten az oy alsa bile birbirine yakın oy almasının sosyolojide bir izahatı yoktur.

Yani demem odur ki;

23 yıllık bir iktidarın,

sanki her şeyi doğru yapmış, hiç yıpranmamış gibi anketlerde hala neredeyse en önde çıkarılması, bana çok inandırıcı gelmiyor…

ya size?