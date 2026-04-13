Bir ülkeden çalışanlarına 52 bin TL prim ayarı: Duyan inanamadı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Orta Doğu’da tırmanan savaşın tetiklediği enerji krizine karşı geniş kapsamlı bir "nefes alma" paketi açıkladı.
Almanya akaryakıt vergilerinde gidilecek kesintinin yanı sıra, işverenlerin çalışanlarına vergisiz bin euroya(52 bin TL) kadar yardım primi ödemesine ilişkin yeni hamlelerde bulundu.Derleyen: Süleyman Çay
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedefleyen Berlin yönetimi, vergi indiriminden çalışan primlerine kadar bir dizi radikal adımı devreye alıyor.
ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran savaşı küresel enerji piyasalarını sarsmaya devam ederken, Başbakan Merz pazartesi sabahı yaptığı açıklamada akaryakıta devlet müdahalesi sinyali verdi. Hükümetin dizel ve benzindeki enerji vergilerini iki ay boyunca litre başına yaklaşık 17 cent düşüreceğini duyurdu.
Krizin yükünü hafifletmek amacıyla işverenlere de yeni bir imkan tanındı. Şirketler, bu yıl içinde çalışanlarına 1000(52 bin TL) euroya kadar vergi ve harçtan muaf yardım primi ödeyebilecek.
Öte yandan, vergi gelirlerinde oluşacak açığı kapatmak için tütün vergisinin bu yıl içinde öne çekilerek artırılması planlanıyor.
Başbakan Merz, bu düzenlemeleri hükümet ortakları CSU lideri Markus Söder ile SPD eş başkanları Lars Klingbeil ve Bärbel Bas ile gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası açıkladı. Paketi "acil reformlar zincirinin başlangıcı" olarak nitelendiren Merz, gündemlerinde sadece enerji olmadığını belirtti:
Sağlık sisteminde kapsamlı revizyon ve emeklilik sisteminde uzman önerilerinin hızla hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.Alman ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörünü güçlendirecek özel destekler yolda.