13 Nisan 2026 Pazartesi
Anasayfa Ekonomi Bir ülkeden çalışanlarına 52 bin TL prim ayarı: Duyan inanamadı

Bir ülkeden çalışanlarına 52 bin TL prim ayarı: Duyan inanamadı

Almanya akaryakıt vergilerinde gidilecek kesintinin yanı sıra, işverenlerin çalışanlarına vergisiz bin euroya(52 bin TL) kadar yardım primi ödemesine ilişkin yeni hamlelerde bulundu.

Süleyman Çay
Bir ülkeden çalışanlarına 52 bin TL prim ayarı: Duyan inanamadı - Resim: 1

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Orta Doğu’da tırmanan savaşın tetiklediği enerji krizine karşı geniş kapsamlı bir "nefes alma" paketi açıkladı.

Bir ülkeden çalışanlarına 52 bin TL prim ayarı: Duyan inanamadı - Resim: 2

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedefleyen Berlin yönetimi, vergi indiriminden çalışan primlerine kadar bir dizi radikal adımı devreye alıyor.

Bir ülkeden çalışanlarına 52 bin TL prim ayarı: Duyan inanamadı - Resim: 3

ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran savaşı küresel enerji piyasalarını sarsmaya devam ederken, Başbakan Merz pazartesi sabahı yaptığı açıklamada akaryakıta devlet müdahalesi sinyali verdi. Hükümetin dizel ve benzindeki enerji vergilerini iki ay boyunca litre başına yaklaşık 17 cent düşüreceğini duyurdu.

Bir ülkeden çalışanlarına 52 bin TL prim ayarı: Duyan inanamadı - Resim: 4

Krizin yükünü hafifletmek amacıyla işverenlere de yeni bir imkan tanındı. Şirketler, bu yıl içinde çalışanlarına 1000(52 bin TL) euroya kadar vergi ve harçtan muaf yardım primi ödeyebilecek.

Bir ülkeden çalışanlarına 52 bin TL prim ayarı: Duyan inanamadı - Resim: 5

Öte yandan, vergi gelirlerinde oluşacak açığı kapatmak için tütün vergisinin bu yıl içinde öne çekilerek artırılması planlanıyor.

Bir ülkeden çalışanlarına 52 bin TL prim ayarı: Duyan inanamadı - Resim: 6

Başbakan Merz, bu düzenlemeleri hükümet ortakları CSU lideri Markus Söder ile SPD eş başkanları Lars Klingbeil ve Bärbel Bas ile gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası açıkladı. Paketi "acil reformlar zincirinin başlangıcı" olarak nitelendiren Merz, gündemlerinde sadece enerji olmadığını belirtti:

Bir ülkeden çalışanlarına 52 bin TL prim ayarı: Duyan inanamadı - Resim: 7

Sağlık sisteminde kapsamlı revizyon ve emeklilik sisteminde uzman önerilerinin hızla hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.Alman ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörünü güçlendirecek özel destekler yolda.

Kaynak: Haber Merkezi
