İngiltere Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği kamuoyu danışma sürecinde vatandaşların çoğu banknotlarda doğa temalı görseller görmek istediği çıktı. Yeni seride yaban hayatını temsil eden hayvanların ve doğal unsurların yer alması hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan ve yaklaşık 44 bin kişinin katıldığı danışma sürecinde katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı banknot tasarımlarında mimari yapılar, tarihi kişiler, kültür ya da spor temaları yerine doğayı yansıtan görsellerin kullanılmasını talep etti.

YAZIN YAPILACAK

Banka, yeni banknot serisi için yaz aylarında ikinci bir kamuoyu danışma süreci düzenlemeyi hedefliyor.

Bu aşamada vatandaşlardan banknotlarda görmek istedikleri hayvanlar ve doğal unsurlar hakkında görüş alınacak. Dah sonra yaban hayatı uzmanlarından oluşan bir kurul, olası tasarımlar arasından kısa bir liste hazırlayacak.

HANGİ HAYVANLAR OLACAK?

Yeni banknot serisinin ülkenin biyolojik çeşitliliğini yansıtması hedefleniyor. Tasarımlarda tilki, porsuk, kunduz, sincap, su samuru, geyik ve fok gibi İngiltere'de yaygın bulunan hayvanların yer alabileceği değerlendiriliyor.

Yeni banknot serisinde; tilki, porsuk, kunduz, sincap, su samuru, geyik ve fok gibi İngiltere'de yaygın bulunan hayvanların yer alması bekleniyor.