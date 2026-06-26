Macaristan, ulusal para birimi olan forinte veda edip tamamen Euro'ya geçmek için hazırlıklara başladı. Macaristan Başbakanı Péter Magyar, 2030'a kadar ortak para birimine geçmeyi hedeflediklerini açıklarken, euro hamlesi ülkenin 2024'te AB'ye kabulünden 2 yıl sonra gelmesi dikkat çekti.

HALK DESTEKLİYOR ANCAK EKONOMİK TABLO ZORLAYICI

Anketlere göre Macar halkının büyük bir çoğunluğu Euro'ya geçiş fikrini sıcak karşılıyor. Ancak açıklanan bu hedefe ulaşmak, mevcut ekonomik koşullar altında pek de kolay görünmüyor. An itibarıyla Macaristan'ın, Avrupa Birliği tarafından Euro'ya geçiş için zorunlu tutulan teknik kriterlerin hiçbirini tam anlamıyla karşılamadığı ifade ediliyor.

AÇIKLAMA PİYASAYA GÜVEN VERDİ

Tüm bu zorluklara rağmen, geçiş planının gündeme gelmesi piyasalarda olumlu bir rüzgar estirmeye yetti. Hedefin paylaşılmasının hemen ardından Macar forinti değer kazanırken, ülkenin devlet tahvili getirilerinde düşüş kaydedildi. Bu tablo, piyasaların ülkenin ekonomik vizyonuna duyduğu güvenin bir işareti olarak yorumlandı.

EURO'YA GEÇİŞİN ZORLU ŞARTLARI NELER?

Macaristan'ın Euro'yu resmen kullanmaya başlayabilmesi için AB'nin sıkı sıkıya uyguladığı Maastricht kriterlerini harfiyen yerine getirmesi gerekiyor. Bu zorlu yol haritasındaki temel şartlar şunlar; Enflasyon oranının ciddi şekilde kontrol altına alınması, bütçe açığının ve toplam kamu borcunun belirlenen dar limitler dahilinde tutulması, döviz kurlarında öngörülebilir ve sürdürülebilir bir istikrarın sağlanması ve Uzun vadeli faiz oranlarının AB ortalamalarına uygun seviyelere çekilmesi gerekiyor.