İran ile ABD arasındaki askeri gerilim devam ediyor. ABD, bölgeye çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağı gönderirken İran da füze sistemlerinin bakımını yapıyor. Ayrıca Rusya ile ortak tatbikat yapan Tahran yönetimi, Washington’a sert mesajlar gönderdi.

İki ülke arasındaki gerilim devam ederken bazı ülkeler vatandaşlarını uyararak İran’ı terk etmeleri yönünde çağrı yaptı. “İran’ı terk edin” çağrısı yapan ülkeler arasında Polonya, Yeni Zelanda, İsveç, Hindistan, Almanya ve Avustralya bulunuyor.

BİR ÇAĞRI DA ÇİN’DEN GELDİ

Vatandaşlarına İran’ı terk etmeleri için çağrı yapan ülkeler arasında son olarak Çin eklendi.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları yayımladıkları uyarıda, İran'ın yakın zaman içinde dış güvenlik risklerinin ciddi şekilde arttığı, birçok ülkenin vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini salık veren uyarılar yayımladığı belirtildi.

Uyarıda, Çin vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilirken, halihazırda ülkede bulunan vatandaşların güvenlik önlemlerini artırmaları ve en kısa zamanda ülkeyi terk etmeleri istendi.

Çin'in İran'daki ve komşu ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklarının Çin vatandaşlarına destek sağlayacağı belirtilen uyarıda, ticari uçuşlar ve kara yoluyla transferlerinin sağlanacağı kaydedildi.