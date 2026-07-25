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Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomik kriz, İsrail işgali ve fiili bir silah ambargosuyla mücadele eden Lübnan Silahlı Kuvvetleri, savunma kapasitesini yeniden inşa etmek için Türkiye ile stratejik işbirliği imkanlarını gözetiyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, üst düzey bir Lübnanlı kaynak, mali imkanların sağlanması halinde Beyrut'un yüksek teknolojili ve uygun maliyetli Türk savunma sanayii ürünlerini, özellikle de insansız hava araçlarını (İHA) tedarik etmeyi hedeflediğini ifade etti.

TÜRK SİHA’LARI ALTERNATİF OLABİLİR

Lübnan ordusunun teçhizat ve günlük operasyonel kapasitesinin %90’ı yabancı bağışlarla dönüyor. Washington’un 10 seneye yayılacak 3 milyar dolarlık askeri yardım paketi LAF’ın temel lojistik ihtiyaçlarını karşılamada kritik rol oynasa da Beyrut, bağımsız savunma kabiliyetlerini artırmak için bölgesel aktörlerle ilişkilerini güçlendirmek istiyor.

Üst düzey Lübnanlı kaynak, geçmişte Rusya’nın teklif ettiği MiG-29 uçaklarının yüksek bakım maliyetleri sebebiyle reddedildiğini hatırlatarak, "Ordumuzun gelişmiş silahlara sahip olmamasının nedeni, hiçbir zaman mali kapasitemizin olmamasıdır. Ancak bağımsız mali kaynaklar sağladığımız anda kesinlikle Türk savunma şirketleriyle iş birliği yapacağız" sözlerini sarf etti.

‘ANKARA'NIN DEVLETLERARASI YAKLAŞIMINI TAKDİR EDİYORUZ’

Türkiye’nin mikro müdahaleler veya vekalet ilişkileri yerine doğrudan devlet otoritesini güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik doktrini, Beyrut’un güvenlik ve yönetim kurgusuyla örtüşüyor. Karşılıklı yakınlaşma sadece savunma alanıyla sınırlı kalmazken, Türkiye ülkede hayatı felç eden elektrik krizini giderecek altyapı projelerine de dahil olmayı planlıyor.

Ankara'daki kaynaklar ise ilişkilerin şu an için insani yardım ve Askeri Eğitim İşbirliği ile sınırlı olduğunu doğruladı. Bütçe olanaklarının artmasıyla birlikte Türk İHA ve SİHA'larının Lübnan ordusuna tedariki ilk sırada değerlendirilen opsiyonlar arasında gösteriliyor.