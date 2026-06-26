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Kaynak: Haber Merkezi

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin önümüzdeki senelerde Avro Bölgesi'ne katılmak için gerekli ekonomik şartları yerine getirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Budapeşte'de gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Magyar, hedeflerinin 2030 yılı civarında avroya geçiş için gerekli kriterleri tamamlamak olduğunu söyledi.

Avroya geçişin, daha fazla ekonomik istikrar getireceğini belirten Magyar, bunun ayrıca Viktor Orban yönetiminin "mali hatalarının" tekrarlanmasını da önleyeceğini söyledi.

GEÇİŞ İÇİN ZORLU ENGELLER VAR

Magyar, Maastricht Kriterleri'ni yerine getirmelerinin, yatırımcı güvenini yeniden tesis ederek ve ülkeyi iş dünyası için daha öngörülebilir hale getirerek, Macar ekonomisini güçlendireceğini kaydetti.

Macaristan'ın, şimdiye kadar avroyu benimsemek için gerekli şartları karşılamadığı bilgisini paylaşan Magyar, ülkenin bütçe açığını ve kamu borcunu azaltmanın, avroya geçiş yolundaki en zorlu engeller olacağını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin avroya geçişi için Maastricht Kriterleri olarak bilinen fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları şartlarının karşılanması gerekiyor.