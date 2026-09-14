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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'yi ziyareti sonrası gündem olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması tartışmasında flaş bir gelişme meydana geldi.

Galler'in başkenti Cardiff'te bir araya gelen üç İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın milliyetçi liderleri, Birleşik Krallık'tan ayrılmayı öngören mutabakat zaptını imzaladı.

Liderler, "Westminster'ın devrinin sona erdiğini" ve "siyasi manzaranın artık değiştiğini" duyurdu.

GALLER'DE KRİTİK BASIN TOPLANTISI

Birleşik Krallık'ın siyasi yapısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın liderleri, Cardiff'te gerçekleştirilen ortak basın toplantısında bir araya gelerek beraber hareket etme konusunda mutabakata vardı.

İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri John Swinney, Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth ve Sinn Fein lideri Michelle O'Neill, üç ülkenin tamamının ilk kez milliyetçi liderlere sahip olduğu dönemde ortak mesaj verdi.