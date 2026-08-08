Birkaç dakikalık bir piyano bestesi, insanı hiç gitmediği yerlere götürebilir, hiç tanımadığı duygularla tanıştırabilir. Türk cazının önemli isimlerinden Kerem Görsev, melodik anlatımı ve duygusal derinliğiyle dinleyicisini yalnızca müziğin değil, hayal gücünün de içine davet eden bestecilerden biri. Onun, caz tarihinin en etkileyici piyanistlerinden Bill Evans'a ithaf ettiği "To Bill Evans" adlı eseri ise zarafeti, dinginliği ve şiirselliğiyle öne çıkıyor.

Bill Evans, modern caz piyanosunun en büyük ustalarından biri olarak kabul edilir. Dokunaklı armonileri, incelikli dokunuşu ve duyguyu merkeze alan yorumu, kendisinden sonra gelen pek çok caz müzisyenine ilham vermiştir. Kerem Görsev'in "To Bill Evans" bestesi de bu büyük ustaya duyulan saygının, notalara dönüşmüş hâli olabilir mi?

Bir yaz akşamının serinliğinde, bir mum ışığı ve bu beste ile baş başaydım. Sizi de bu melodinin peşine takılıp aynı düşsel yolculuğa çıkmaya davet ediyorum.

Karanlığa bürünmüş gökyüzünü seyrediyorum bu bembeyaz malikânenin penceresinden, büyük ve sessiz salonda tek başımayım. İçimdeki derin yalnızlığın ağırlığı duvarlara sinmiş; sessizlik o kadar yoğun ki kendi nefesimi duyabiliyorum. İçimden yükselen ani bir dürtüyle kendimi dışarı atmak, doğaya kaçmak istiyorum. Adımlarım yavaşça, sonra hızlanarak beni ağaçlara doğru çekiyor. Dışarıda, ağaçlar beni çağırıyor sanki. Onlara doğru ilerledikçe, rüzgâr yaprakları hareket ettiriyor ve içimdeki acı yavaş yavaş hafifliyor. Birden gökyüzüne uzanan dalların arasından melodiler işitiyorum. Başımı kaldırıp gökyüzüne bakıyorum.

“Doğanın da bir orkestrası var mıdır?” diye düşünürken bir şey avuçlarıma düşüyor.

Bir sarmaşık.

Sarmaşığı aşağıya çekmeyi deniyorum fakat avucumda göğe kaçmak isteyen milyarlarca balon var sanki; onları aşağı çekmeye çalışarak ormanın derinliklerinde güçlükle yürüyorum. Ne bu amansız güce söz geçirebiliyorum ne de bağı bırakabiliyorum. Melodilerin peşinde, her adımda başımı göğe kaldırıyorum.

Sonunda görüyorum. Seni.

Kuyruklu piyanonun başında, Ay'ın ışıltısına sarmalanmış oturuyorsun. Parmakların tuşlara dokundukça o büyüleyici melodiler dökülüyor etrafa; her dokunuşunda tanıdık bir şey var, sanki bu melodiyi daha önce bir yerde duymuşum gibi. Fakat içimde garip bir şüphe var; bu müzik gerçekten yankılanıyor mu, yoksa tamamen benim hayalimden mi ibaret?

Gözlerimi sana diktim; ruhum, sihirli ezgilerine çekiliyor. Piyanonun tuşlarında parıldayan parmaklarını görüyorum. Çaldığın güzel melodiyi dinliyorum. Sana seslenmek, sesimi duyurmak istesem de bunu yapmaya çalışmıyorum. Sadece müziğini dinliyorum ama bir yandan da ellerimin arasındaki sarmaşığın sana kadar uzandığını fark etmeni diliyorum. Ne var ki aramızdaki karanlık geçit buna izin vermiyor;

Sonra bir su sesi duyuyorum. Nehre yaklaşıyorum. Durgun suyun üzerinde, Ay ışığında bir gölge gibi sen. Adeta gökyüzüne ait olan, erişemeyeceğim bir uzaklıktasın.

İnsan Ay'ı kıskanabilir mi?

Ben kıskanıyorum.

Sarmaşığı aşağı çekiyorum, seni Ay'ın ışığından koparmak istercesine. Çektikçe biraz daha buğulanıyorsun, biraz daha kayboluyorsun ve parmaklarımın arasındaki direnç eriyor. Nihayet sarmaşığın sonuna ulaşıyorum; elimde beliren şey minicik bir piyano oluyor - sanki müziğin kendisi, senin elinden çıkıp benim avucuma düşmüş gibi.

Başımı kaldırıp etrafıma bakıyorum ama seni artık göremiyorum. Piyanoyu çimlerin üzerine bırakıp nehrin serin suyuyla yüzümü yıkıyorum, sonra kendimi çimlere bırakıyorum. Bir elim küçük piyanoyu tutuyor, diğer elimse akan suyun içinde. Gözlerimse hâlâ Ay'ı çevreleyen karanlıkta seni arıyor…

Belki de seni gökyüzünde değil, avucumda tuttuğum bu küçük piyanoda, bu melodinin tam içinde saklıyorumdur. Belki sen, bu melodiyi hisseden ve hayal kuran her minik kalbin içinde yaşıyorsundur…

Belki de müziğin sunduğu en güzel şey budur:

Bittiğinde arkasında bir sessizlik değil, insanın içinde yaşamaya devam eden büyülü ve soyut hikâyeler bırakmasıdır.

Müzik dinlemenin güzelliğini ve hayal kurmanın sonsuzluğunu keşfeden herkese iyi hafta sonları dilerim.