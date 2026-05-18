Türkiye’de üretim yapan şirketlerin yurt dışı yatırım arayışlarına bir yenisi daha eklendi. Kütahya merkezli Gürok Grubu, yeni yatırım planları kapsamında rotasını Mısır’a çevirdi.

Cam üretiminde faaliyet gösteren grup, Mısır Sanayi Bakanlığı yetkilileriyle yeni bir fabrika yatırımı için görüşmelere başladı. Projenin hayata geçmesi halinde şirketin Türkiye dışındaki ilk üretim tesisi kurulmuş olacak.

150 BİN METREKARELİK YATIRIM PLANI

Mısır basınında yer alan bilgilere göre şirket, yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda cam sofra takımı üretimi yapacak yeni bir sanayi tesisi kurmayı değerlendiriyor.

Toplantılarda, yatırımın üretim kapasitesi, teknoloji altyapısı ve uygulama süreci ele alındı. Projede enerji ve su tasarrufu sağlayacak sistemlerin kullanılmasının planlandığı belirtildi.

BİN KİŞİYE İSTİHDAM HEDEFİ

Yeni fabrikanın yaklaşık bin kişiye doğrudan istihdam sağlamasının beklendiği ifade edildi. Yatırımın aynı zamanda tedarik zinciri ve yan sanayi üzerinde de ekonomik hareketlilik oluşturacağı kaydedildi.

Mısır yönetimi ise projeye destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Yetkililer, ülkenin sanayi ve ihracat merkezi olma hedefi doğrultusunda yabancı yatırımları teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

VERGİ AVANTAJI DİKKAT ÇEKİYOR

Gürok Grubu yetkilileri, Mısır’ın Orta Doğu ve Afrika pazarlarına erişim açısından stratejik bir konumda bulunduğunu vurguladı.