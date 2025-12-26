Kaspi’nin Hepsiburada’ya 4,17 milyar TL sermaye koyduğunu okuyunca aklıma ilk gelen sahne, mahallede yıllardır dönen bakkalın bir sabah yeni ortak geldi diye kepenge koca bir tabela asması oldu. Para girince dükkân büyür, raflar çoğalır, kasanın yanına kahve makinesi gelir…

İnsan ister istemez tamam, güzel de müşteriye yansıyan ne olacak? diye soruyor.

Türkiye’de e-ticaretin hikâyesi para kadar deneyim meselesi. Hatta çoğu zaman para ikinci planda kalıyor. Kargo kaç günde gelir, iade süreci kaç ekrana bölünür, canlı destek canlı mıdır, ödeme adımında sürpriz masraf çıkar mı… Asıl sinir uçlarına dokunan yerler buralar.

Kaspi cephesinden gelen yerel işletmeleri güçlendireceğiz, dijital ekosistemi iyileştireceğiz cümlesi kulağa hoş geliyor. Esnafı büyütmek, KOBİ’yi vitrine taşımak, satıcı panelini adam etmek…

Hepsiburada’nın pazaryeri tarafında satıcıların en büyük derdi genelde görünürlük, komisyonlar, kampanya baskısı ve iade kaynaklı hasar/zarar kalemleri. Sermaye artışı da burada anlam kazanıyor.

Satıcıyı boğmadan büyüten bir düzen kurarsan, müşteri de rahat eder. Kurmazsan, kasaya giren rakamlar bir süre sonra sadece bilançoda parlar.

İşin ilginç tarafı da böyle bir dönemde KPMG’nin müşteri deneyimi listesi ortalığa düşüyor. Apple zirvede, Arçelik ve Shell peşinde. E-ticarette Trendyol 4’te, Trendyol Express 8’de. Listeyi görünce refleks olarak e-ticaret markası neden ilk üçte yok? diye mırıldanıyor insan.

Aslında cevabı da basit. E-ticarette deneyim tek markanın kontrolünde kalan bir alan olmuyor. Ürünü satan ayrı, taşıyan ayrı, iade alan ayrı, çağrı merkezi ayrı. Bir zincir düşün; en zayıf halka kadar güçlüsün.

Apple’ın yıllardır bir standart gibi algılanmasının sebebi de burada: az sürpriz, net süreç, tutarlı iletişim. Arçelik’in yükselişi de muhtemelen servis ağı, satış sonrası takip, parçaya erişim gibi konuların müşterinin zihninde güvene dönüşmesiyle alakalı.

Shell tarafında da istasyon deneyimi, hız, sadakat programları gibi noktalar öne çıkıyor. Liste aslında müşteri sinirlenmesin mühendisliği listesi gibi.

Trendyol ve Trendyol Express’in listede yer alması e-ticaretin oyun alanında çıtanın yükseldiğini gösteriyor. Kargo tarafında Express markasının anılması da önemli. Türkiye’de e-ticarette marka algısını çoğu zaman kargo belirliyor.

Ürün harika; paket kapıya gelene kadar yaşanan stres yüzünden müşteri bir daha o mağazaya uğramıyor. O yüzden Kaspi’nin Hepsiburada’ya koyduğu sermaye sadece daha çok kampanya anlamına gelirse yazık olur. En büyük kazanım, lojistik kalitesine, iade sadeleştirmesine, satıcı eğitimine, sahtekârlık/kalitesiz ürün denetimine giderse ortaya gerçek fark çıkar.

Gelelim Zara’nın yeni yapay zeka denemesine. Ürün görselleri tarafında gerçek modelin fotoğraflarını baz alıp farklı kombinler üretmek… Moda dünyası zaten yıllardır hız üzerine kurulu; sezonların temposu roket gibi.

Yapay zeka ile içerik üretim süresini kısaltmak mantıklı. Bir tişörtün on farklı renkteki halini çekim gününde tek tek toparlamak yerine, ana çekimi yapıp varyasyonları üretmek… Kulağa tasarruf gibi geliyor, evet. Bir yandan da başka bir tartışmayı kapıya bırakıyor: emek, onay, temsil, telif.

Zara model süreçte kalıyor, onay ve ücretlendirme korunuyor demiş. Güzel. Yine de pratikte sınır nerede çizilecek? Modelin yüzü, vücudu, pozu üzerinden kaç varyasyon üretilecek? Kaç ülkede kullanılacak? Ne kadar süre ekranda kalacak? Bir çekimden bin farklı içerik çıkınca, çekim başı ücret mantığı yetiyor mu?

Moda tarafında sendikal haklar, telif, kullanım süresi gibi başlıklar uzun zamandır konuşuluyor; Yapay zeka ile konu iyice alevlenecek.

Bir de kendini manken yerine kullanabiliyorsun kısmı var ya… Orada hem eğlence var hem de hafif tedirginlik. Eğlence kısmı net! İnsan kendi üstünde kıyafeti görmeyi ister. Tedirginlik tarafı ise verinin nereye gittiği, yüz-gövde eşleşmesinin nasıl saklandığı, benzer görüntülerin ne amaçla kullanıldığı. Moda markaları deneyim satıyor; deneyim satışında güven kırılırsa geri toplamak zor.

Aslında üç haber tek bir noktada birleşiyor… Rekabet artık kim daha ucuz? seviyesini aştı; kim daha pürüzsüz hissettiriyor? yarışına döndü.

E-ticarette pürüz, bir gecikme mesajı kadar küçük başlayıp koca bir markayı yoran şikâyet dalgasına dönüşebiliyor. Moda tarafında pürüz, bir görseldeki yapaylık hissiyle başlayıp markanın samimiyet algısını kemirebiliyor.

Müşteri deneyimi listeleri de tam orayı ölçmeye çalışıyor: Müşterinin aklında kalan sürtünme miktarı.