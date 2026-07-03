Bir tıkla gelen servet hayali: Tek operasyonla son buldu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de mağdurların ifadelerinden yola çıkıp, organize bir dolandırıcılık örgütü üyelerinin sanal medyadaki reklamları kullanarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Şüpheliler, bir süre takip edildi ve kimlikleri tespit edildi.