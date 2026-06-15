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Televizyon tarihinin kült yapımları arasında gösterilen ALF'te, sevimli uzaylı ALF'i evinde ağırlayan Kate Tanner rolüyle milyonların hafızasında yer edinen Schedeen'in ölüm haberini ailesi duyurdu. Yapılan açıklamada ünlü oyuncunun huzur içinde yaşamını kaybettiği belirtildi.

AİLESİNDEN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA

Anne Schedeen'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun ardından büyük bir boşluk kaldığı ifade edildi. Açıklamada, "Annie'nin huzur içinde aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Ardında sınırsız yaratıcılığı, keskin mizah anlayışı, ailesine duyduğu büyük sevgi, küçük köpeklere olan düşkünlüğü ve güzel hikâyelere olan tutkusu kaldı" denildi.

TÜRKİYE'DE DE MİLYONLAR TARAFINDAN İZLENDİ

1986-1990 yılları arasında ABD'de NBC ekranlarında yayınlanan ALF, Türkiye'de TRT aracılığıyla izleyiciyle buluşmuş ve dönemin en popüler yabancı dizilerinden biri olmuştu.

Melmac gezegeninden Dünya'ya düşen ve Tanner ailesinin yanında yaşamaya başlayan ALF'in eğlenceli maceralarını konu alan dizide Anne Schedeen, dört sezon boyunca Kate Tanner karakterini canlandırdı. Başarılı oyuncu, toplam 101 bölümde yer alarak televizyon tarihinin unutulmaz anne figürlerinden biri haline geldi.

KARİYERİNE BİRÇOK BAŞARILI YAPIM SIĞDIRDI

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Anne Schedeen, 1970'li yıllarda televizyon dünyasına adım attı. Kariyeri boyunca birçok önemli projede rol alan oyuncu, ALF dışında da izleyicilerin karşısına farklı yapımlarla çıktı.

Schedeen'in yer aldığı dikkat çeken diziler arasında Three's Company, Cheers, Magnum, P.I. ve Simon & Simon bulunuyor.

Bir dönemin sevilen yüzlerinden biri olan Anne Schedeen, televizyon dünyasında bıraktığı iz ve unutulmaz performanslarıyla hatırlanmaya devam edecek.