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Kaynak: İHA

İstanbul'da bir şirket sahibi kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırdığını söyleyerek polise başvurdu. Şikayetçi olan şirket sahibi, telefonla arayan kişilerin kendilerini "banka güvenlik koordinatörü olarak" tanıttığını, banka hesaplarında sıkıntılar olduğunu, paralarını kurtarmak için başka hesaplara aktarması gerektiğini söylediğini belirtti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin 20 milyon 875 bin 215 lira ile 39 bin euroyu başka hesaplara aktardığını tespit etti. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonda, şüphelilerin aralarında organizatör, hesapçı, kuyumcu ve kripto para aracılarının bulunduğu bir dolandırıcılık şebekesinin üyeleri olduğu tespit edildi. Polisin 10 Ağustos'ta yaptığı ilk operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda ise olayı organize ettiği iddia edilen ve önceki işlediği suçlardan 36 suç kaydı bulunduğu öğrenilen T.G.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 4 kişi ise adli hükümlerin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan çete üyeleri ile birlikte 3 adet Glock marka ruhsatsız tabanca ile 12.28 gram uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

22 milyonluk vurgunda paraları böyle saydılar 13 kişinin tutuklandığı, 4 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı 22 milyonluk vurgunda şüphelilerin mağdurun üzerinden ele geçirdikleri paraları saydıkları anla güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şüphelilerden bazılarının kuyumcuda paraları bozdurdukları anlar ve ele geçirdikleri dövizleri saydıkları anlar yer alıyor.