Kaynak: AA

Ramazan umresi için 17 Şubat’ta Mekke’ye giden 61 yaşındaki Havva Ünlüce ile 3 çocuğu, Kabe’de yaşanan tartışmanın ardından 8 aydır Suudi Arabistan’dan ayrılamıyor. Tutuksuz yargılanan aile üyelerine hapis cezası verilirken, istinaf sürecini bekleyen aile Türkiye’ye ve yakınlarına kavuşmak istiyor.

Ramazan umresi için 17 Şubat’ta Mekke’ye giden Havva Ünlüce (61) ile çocukları Serdar Ünlüce (34), Semra Karakaya (39) ve Hediye Ünlüce Sırakaya (25), Kabe’de yaşanan olayın ardından 8 aydır Türkiye’ye dönemiyor.

Ailenin anlattığına göre olay, umre ziyaretlerinin 24. gününde sabah namazını kılmak için Kabe’ye gittikleri sırada meydana geldi. Aile fertleri, tavaf namazı kıldıkları sırada görevli bir polis memurunun seccadelerine bastığını öne sürerek tepki gösterdi. Bunun üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Olayın ardından karakola götürülen aile fertleri, polis memurunun kendisine şiddet uygulandığını ileri sürmesi üzerine gözaltına alındı.

ANNE VE KIZLARI 4, OĞULLARI 48 GÜN TUTUKLU KALDI

Kabe’de yaşanan olayın ardından Havva Ünlüce ile kızları Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya 4 gün, oğlu Serdar Ünlüce ise 48 gün tutuklu kaldı.

Hakkında soruşturma başlatılan ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan aile üyelerine, yargılama süresince Suudi Arabistan’dan çıkış yasağı getirildi.

Beş kez hakim karşısına çıkan aile üyelerinden Serdar Ünlüce’ye 5 ay, annesi Havva Ünlüce ile kız kardeşleri Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya’ya ise üçer ay hapis cezası verildi. Aile, istinaf başvurusunun sonucunu bekliyor.

"8 AYDIR BÜYÜK BİR KÂBUS YAŞIYORUZ"

Eskişehir’de emlak danışmanlığı yapan Serdar Ünlüce, 8 aydır büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirterek Türkiye’ye ve ailelerine dönmek istediklerini söyledi.

Kabe’de yaşanan olayın yargıya yanlış aktarıldığını savunan Ünlüce, polis memuruna kesinlikle şiddet uygulamadığını, annesinin seccadesine basılması üzerine onu korumak amacıyla müdahale ettiğini anlattı.

Ünlüce, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Yemin ediyorum polise vurma yok, sadece anneme zarar vereceğini düşünerek, onu koruma refleksiyle sağ elimle tuttum. Olay sadece bundan ibaret. Basit bir tartışmanın nasıl bu noktaya geldiğini biz anlamadık, şaşkınız gerçekten. Zaten olay sonrası karakola götürülürken bana sert davranan polis memuru, sonrasında gelerek özür diledi ve benden helallik istedi.”

BAŞKONSOLOSLUK AİLEYLE TEMAS HALİNDE

Cidde Başkonsolosluğu’nun kendileriyle temas halinde olduğunu belirten Ünlüce, Suudi Arabistan’daki istinaf mahkemesinden lehlerine karar çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Serdar Ünlüce, yaşadıkları sürecin ailesi üzerindeki etkisini ise şöyle anlattı:

“Sekiz ay oldu. Benim üç evladım var, ablamın üç evladı var, annem yaşlı 61 yaşında onun tansiyonu ve şeker hastalığı var, kız kardeşim daha iki yıllık evli, evliliğinin 8 ayı buralarda beklemekle geçti. Hepimizin mağduriyeti var. Kızım her akşam ‘baba ne zaman geleceksin ne zaman bana sarılacaksın’ diye soruyor. Bu bir imtihan biz buna inanıyoruz ama işin uzaması bizi gerçekten çok üzüyor. Biz buraya ramazan umresi ve ibadet için geldik ama basit bir olay nedeniyle aylardır ülkemize, ailelerimize dönemiyoruz. Annem özellikle çok üzülüyor.”