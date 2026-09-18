Neredeyse hemen hergün art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. Açlık sınırının 37.388 TL, yoksulluk sınırının 121.786 TL olduğu ülkemizde, vatandaşlar 28 bin 75 TL asgari ücretle temel ihtiyaç olan kira ve gıda masraflarını bile karşılamakta zorlanıyor.

Bebek bezlerinin marketlerde çalınmaması için zincirlenmesi veya alarm takılarak kilit altına alınması özellikle son yıllarda artan yaşam maliyetleri ve ekonomik krizi gözler önüne seriyor.

Türkiye’de asgari ücretle geçinmeye çalışan aileler, kira, gıda ve faturaların yanı sıra bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanken, çocuklu aileler için bebek bezi ve mama gibi zorunlu harcamalar, dar bütçelerde önemli bir gider kalemi haline geldi.

Özellikle yalnızca tek bir gelirle geçinmeye çalışan hanelerde, bebeğin temel ihtiyaçları için ayrılması gereken para aile bütçesini daha da zorluyor.

“BEBEĞİMİN İHTİYACINI NASIL KARŞILAYACAĞIM?” ENDİŞESİ

Dar gelirli aileler için bebek bezi ve mama, ertelenebilecek harcamalar arasında değilken, gazeteci Murat Ağırel'den gelen paylaşım dikkat çekti.

"YENİ DOĞACAK ÇOCUĞU İÇİN GUCCİ MARKA BİBERON ARIYOR"

Ağırel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni doğacak çocuğu için Gucci marka biberon arayan, Türkiye’de bulamayınca eşini Dubai’ye gönderip aldıran bir hayatın maddi kaynağı nedir?" diye sorması akıllara bebek bezi ve bebek maması almakta zorlanan Türkiye'deki dar gelirli vatandaşları ve gelir adaletsizliğini getirdi.

Ağırel, sosyal medya fenomeninin biberon için yaptığı harcamaya şaşkınlığını dile getirerek Onlar TV'de yaynlanan videoda vatandaşlara 'çocuğunuza en son ikinci ayakkabıyı ne zaman aldınız?' diye sordu.

"Bu servet nereden geliyor?" diyen Ağırel'in paylaşımı şöyle;

"Düğününü geçtim… Doğum yaptığında set set altın takabilen, çocuğunun cinsiyetini öğrenmek için Boğaz’da, belki 20 gencin düğün masrafına denk para harcayan bu insanlar ne iş yapıyor? Bu servet nereden geliyor? Şirketleri ne kadar kazanıyor? Ne kadar vergi ödüyorlar? Banka hareketleriyle beyan ettikleri gelir birbirini tutuyor mu? Bu lüks tüketimin kaynağı kayıtlı ve vergilendirilmiş kazanç mı? Sosyal medyada sergilenen hayat ortada. O halde çok basit bir soru var: Bu hayatın faturası kimin parasıyla ödeniyor?"