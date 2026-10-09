BU MADENİ PARA SERVET DEĞERİNDE
İlk bakışta sıradan bir bozuk para gibi görünen 1943 yılına ait Lincoln sentleri, koleksiyon dünyasının en değerli parçaları arasında yer alıyor. Üretim sırasında yapılan bir hata, bazı madeni paraların değerini milyonlarca liraya taşıdı.
Bir tanesi 41 milyon lira ediyor: Çekmecesinde bulan zengin olabilir
İkinci Dünya Savaşı sırasında yanlışlıkla basılan nadir bir madeni para, koleksiyoncuların gözdesi oldu. 1943 yılına ait bronz sentlerden biri yaklaşık 41,3 milyon liralık karşılığıyla alıcı bulurken, dünyada yalnızca birkaç örneği bulunan bir başka para da açık artırmaya çıkarıldı.Kaynak: Diğer
BU MADENİ PARA SERVET DEĞERİNDE
BİR TANESİ 41,3 MİLYON LİRAYA SATILDI
Denver Darphanesinde üretilen ve bilinen tek örnek olan 1943-D bronz sent, Ocak 2021'de Heritage Auctions tarafından düzenlenen müzayedede 840 bin dolara satıldı. Bu tutar, haberde kullanılan güncel kur karşılığıyla yaklaşık 41,3 milyon liraya denk geliyor.
HER ŞEY İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA BAŞLADI
1943 yılında ABD, savaş nedeniyle artan bakır ihtiyacını karşılamak için madeni para üretiminde değişikliğe gitti. Normalde bronz kullanılan bir sentlik madeni paralar, çinko kaplı çelikten üretilmeye başlandı.
YANLIŞLIKLA BASILAN PARALAR SERVETE DÖNÜŞTÜ
Üretim tesislerinde önceki yıldan kalan bazı bronz levhaların yanlışlıkla kullanılması, tarihe geçen bir darphane hatasına yol açtı. 1943 tarihi taşıyan bronz sentler, son derece sınırlı sayıda üretildi.
DÜNYADA BİLİNEN SADECE 25 ÖRNEĞİ VAR
Newman Numizmatik Portalı kayıtlarına göre, 1943 yılına ait bronz sentlerden Philadelphia'da 17, San Francisco'da 7 ve Denver'da yalnızca 1 adet biliniyor. Toplam 25 örneğin bulunması, bu paraları koleksiyoncular için oldukça değerli hale getiriyor.
NADİR ÖRNEK YENİDEN AÇIK ARTIRMADA
San Francisco Darphanesinde üretilen 7 örnekten biri, Stack's Bowers Galleries tarafından açık artırmaya çıkarıldı. PCGS tarafından AU-55 kondisyon derecesi verilen madeni para, CAC tarafından Gold seviyesinde onaylandı.
DEĞERİNİ BU AYRINTILAR BELİRLİYOR
Uzmanlara göre nadir madeni paraların değerinde yalnızca üretim yılı değil, darphane işareti, fiziksel durumu ve geçmiş sahiplik kayıtları da belirleyici oluyor. Özellikle 1943 tarihli bronz Lincoln sentleri, koleksiyon piyasasında yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor.