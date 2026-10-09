Bir tanesi 41 milyon lira ediyor: Çekmecesinde bulan zengin olabilir

BU MADENİ PARA SERVET DEĞERİNDE

İlk bakışta sıradan bir bozuk para gibi görünen 1943 yılına ait Lincoln sentleri, koleksiyon dünyasının en değerli parçaları arasında yer alıyor. Üretim sırasında yapılan bir hata, bazı madeni paraların değerini milyonlarca liraya taşıdı.